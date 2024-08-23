Дженнифер Лопес выразила желание отделиться от лейбла Affleck.

Дженнифер Лопес выразила свою точку зрения два года назад, заявив, что ценит традицию и романтику в принятии фамилии Бена Аффлека после их свадьбы. Однако любовь угасла, и был подан иск о разводе. Сейчас кажется, что она больше не хочет сохранять его фамилию.

В соответствии с документами суда, полученными американским сайтом о знаменитостях "Page Six", публичная личность Дженнифер Лопес остаетсяJennifer Lopez, но юридически она Jennifer Lynn Affleck с момента их свадьбы в 2022 году. Это изменение имени является отказом от ее прежней позиции. В интервью Vogue она защищала их союз, заявляя: "Я горжусь этим, я не считаю это проблемой".

Она также признала традиционное представление о том, что мужчина берет фамилию своей жены, но отвергла эту идею, назвав ее "ходом власти", в котором она не нуждалась. "У меня есть моя жизнь и моя судьба в моих руках", - сказала она, выражая свою уверенность как женщины и личности.

"Я просто романтик такой"

Она признала, что у других могут быть разные точки зрения, но для нее традиция и романтика все еще важны. "Для меня это все еще имеет традицию и романтику", - сказала она, защищая свое решение как обычной девушки, ценящей романтику.

Несмотря на то, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек связали себя узами брака летом 2022 года, сообщается, что tensions возникли во время их медового месяца на озере Комо. "Page Six" сообщил, что Аффлек якобы раздражался из-за присутствия многочисленных папарацци, которые осложняли их отдых.

Несмотря на трудности, с которыми они столкнулись во время медового месяца, Дженнифер Лопес по-прежнему ценила традиционную и романтичную сторону принятия фамилии Бена Аффлека. Однако она подчеркнула, что ее решение было личным, и она комфортно чувствует себя в своем качестве Jennifer Lopez-Affleck, выражая: "Я просто романтик по натуре, но также осознаю свою независимость и силу моей личности".

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