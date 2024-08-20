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Дженнифер Лопес подала на развод на Бэна Аффлекка

Дженнифер Лопес и её муж Бен Аффлек официально расторгли свой брак по данным записей в Лос-Анджелесском суде.

 and  Melissa Williams
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В 2023 году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вернулись в центр внимания
В 2023 году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вернулись в центр внимания

Дженнифер Лопес подала на развод на Бэна Аффлекка

Лопес подала заявление о расторжении брака в их двухлетнем браке в Лос-Анджелесе вчера, совпадая с годовщиной свадьбы в Ричборо, Джорджия, в 2022 году, после их поспешной свадьбы в "Городе грехов, Лас-Вегасе" за месяц до этого.

Развод произошел после обвинений в проживании раздельно, Лопес отменила свой летний концертный тур, чтобы уделить время семье, и они продали свой дом в Беверли-Хиллз.

CNN связалась с представителями Лопес и Аффлека для комментариев.

Развод стал еще одной главой в истории любви знаменитостей, которая разворачивалась под пристальным вниманием общественности в течение многих лет.

Взаимосвязь Лопес и Аффлека восходит к их встрече на съемочной площадке фильма "Гigli" в 2002 году, где они играли преступников. Их настоящая дружба переросла в роман, но они оба женились на других и завели семьи.

Но пара праздновала "Беннифер 2.0" после своего воссоединения в 2021 году.

Даже пара казалась счастливой.

"Вы знаете, одно из тех вещей, которые я действительно ценю во всех аспектах моей жизни сейчас, это то, что это произошло таким образом, который отражает это", - признался Аффлек журналу "The Wall Street Journal" в декабре 2021 года. "Моя жизнь сейчас отображает не только того человека, которым я хочу быть, но и того человека, кем я действительно себя считаю - несовершенного, но усердно работающего и глубоко заботящегося о честности, подлинности и ответственности. Трудно сказать, кто из нас получает больше, не вдаваясь в сплетни".

Пара должна была пожениться в ноябре 2002 года, и Аффлек сделал предложение Лопес с помощью personnalного кольца с розовым бриллиантом в 6.1 карата от Harry Winston, который также снялся в роли любовного интереса Лопес в ее видеоклипе "Jenny from the Block" 2002 года, сюжет которого вращался вокруг их отношений, вызванных СМИ.

Тем не менее, они отложили свадьбу в сентябре 2003 года, сославшись на "внимание СМИ" вокруг их бракосочетания.

Перед воссоединением в июле 2021 года Лопес рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом.

"Я чувствую себя невероятно благодарной и сияющей, и гордой быть с ним", - поделилась Лопес с журналом "People" о возобновлении своих отношений с Аффлеком за несколько недель до его второго предложения в апреле 2022 года. "Это захватывающая история любви, что мы получили второй шанс".

В 2024 году Лопес представила "The Greatest Love Story Never Told", документальный фильм, который рассказывал о ее самопроизведенном альбоме "This Is Me... Now" и о ее жизненном пути к любви к себе.

В фильме Аффлек признает, что научился уступать Лопес в вопросе о том, чтобы выставлять свою частную жизнь на публику.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Несмотря на развод, Лопес и Аффлек оставались вовлеченными в различные развлекательные проекты вместе, такие как их сотрудничество над фильмом "Shotgun Wedding".

Во время их времени порознь Лопес продолжала свою карьеру в музыке и кино, выпуская новые альбомы и появляясь в фильмах, обеспечивая своих поклонников постоянным развлечением.

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