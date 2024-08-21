Дженнифер Лопес инициирует процесс развода с Беном Аффлекком.

Кажется, это история любви, достойная блокбастера, но и в Голливуде браки рушатся из-за реальных жизненных трудностей. На данный момент Дженнифер Лопес подала на развод от Бена Аффлека. Согласно сообщениям, она подала заявление во вторник в суде Лос-Анджелеса, указав в документах датой расставания 26 апреля.

Время подачи заявления на развод не случайно. Прошло ровно два года с тех пор, как они обменялись клятвами в роскошной церемонии в Джорджии 20 августа 2022 года. Их союз был официально зарегистрирован несколько недель earlier в частной церемонии в Лас-Вегасе.

Для Лопес это был четвертый брак, а для Аффлека второй

Сначала казалось, что это счастливый конец сказки: более двадцати лет назад 55-летняя Лопес и трехлетний младше Аффлек были вместе, но это не продлилось. Их отношения, известные как "Беннифер", закончились в январе 2004 года после 18-месячного помолвки.

После расставания Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони всего через шесть месяцев. Их союз дал им близнецов и продлился семь лет. После серии неудачных отношений она возобновила отношения с Аффлеком в 2021 году. В то время он был женат на актрисе Дженнифер Гарнер уже три года и воспитывал троих детей.

Возможность того, что этот второй шанс не продлится вечно, стала очевидной уже давно. Их публичные появления вместе стали реже, и когда они появлялись вместе, видно было, что между ними напряжение. В июне Лопес даже перенесла свой тур по Северной Америке. Ей нужно было время, чтобы побыть с семьей и детьми, как тогда заявили организаторы.

Попытка спасти брак не увенчалась успехом - в следующие месяцы Лопес и Аффлек, скорее всего, будут разделять свои общие активы. Согласно "TMZ", пара не подписывала брачный контракт.

Несмотря на второй шанс на любовь, публичные появления и вибрации между Лопес и Аффлек стали напряженными. Это привело к тому, что Лопес перенесла свой тур по Северной Америке по личным причинам. К сожалению, Бен Аффлек, известный по фильмам "Арго" и "Хороший 윌 Хант", сейчас проходит через процедуру развода после подачи заявления на развод Дженнифер Лопес.

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