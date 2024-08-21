- Дженнифер Лопес, человек, который внушил нам, что радостные решения могут проявляться даже после развода.

Ходили слухи уже давно, но особенно примечательным было грандиозное празднование дня рождения Дженнифер Лопес в 50 лет – за исключением её мужа, Бена Аффлека. Его отсутствие на этом июльском событии восприняли как окончательное доказательство того, что их брак на грани краха. Теперь это официально. Согласно "Variety" и "TMZ.com", американская певица подала на развод во вторник (по местному времени) в суде Лос-Анджелеса, указав датой разделения 26 апреля.

Ох, как грустно – ещё одно разочарование для Дж.Ло? Особенно учитывая, что она и Бен Аффлек, известные как "Беннифер", воссоединились после почти двух десятилетий разлуки. Вы помните: любимая парочка таблоидов была помолвлена ​​в начале тысячелетия, и Лопес посвятила свой альбом 2002 года "Это я... тогда" своей любви к Аффлеку ("Он единственный вдохновитель каждого стиха", - сказала она тогда в интервью).

Их история любви приняла неожиданный поворот, оба были женаты на других и развелись снова, прежде чем решили возродить свои отношения в 2021 году. На этот раз, казалось, это надолго, с свадьбой в 2022 году и официальным принятием фамилии Аффлека Лопес.

Их роман символизировал надежду после 30 лет. Вторая попытка любви, которая значила больше, чем роскошная жизнь знаменитости, где ещё один развод не повлиял бы на финансы. "Беннифер" 2.0 воплощал надежду после 30 лет, уверенность в том, что любовь стоит верить, доверие к тому, что жизнь предлагает больше вторых шансов, чем можно бояться в тёмные моменты. Также идея о том, что успешная женщина и обычный парень (или кто-то может вспомнить фильм с Беном Аффлеком с ходу?) могут иметь гармоничные отношения. И теперь кажется, что всё это было всего лишь иллюзией? Сколько ещё боли Дж.Ло придётся пережить в своей музыке?

Лопес находится в индустрии развлечений уже три десятилетия, сначала как танцовщица, затем как актриса, а затем как певица. Её тема: любовь, всегда. Она пела о том, что любовь ничего не стоит ("Любовь ничего не стоит"); о том, как любовь так легко рушится ("Что ты сделала"); о ежедневных трудностях в долгих отношениях ("Не твоя мама"); и о радости находить друг друга после многих поздних ночей ("Быть твоей").

В музыке Дженнифер Лопес-message ясно: любовь - самое главное в жизни. В начале своего музыкального фильма "Это я... теперь", который она выпустила в начале 2024 года, она рассказывает за кадром: "Моя мать рассказывала мне эту историю тысячу раз. Когда я была молодой и меня спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту, мой ответ всегда был: влюблённой. Я хочу быть влюблённой".

Влюблённая, помолвленная, женатая, разведённая и вернувшаяся к началу. Несмотря на свою склонность к грандиозным жестам, Дженнифер Лопес не романтична (даже если американские журналы о знаменитостях диагностируют её "зависимостью от любви"). Пот, слёзы, тяжёлый труд - эти темы также проходят через её творчество. Дженнифер Лопес всегда нравилось представлять себя как женщину, которой приходится бороться за свои большие мечты, которой ничего не даётся легко.

Её дисциплина как танцовщицы всегда представляла собой преданность, которую она привносит во все аспекты своей жизни - эти мышцы не развиваются после нескольких занятий йогой после работы. Лопес запустила свою карьеру из Бронкса, добилась хитов и провалов, сыграла хорошие и неловкие роли в фильмах. Теперь она в основном: всё ещё здесь, создаёт новые песни, празднует жизнь, даже когда не всё гладко. В документальном фильме за кулисами её музыкального фильма она говорит: "Мне не нужно это делать, но я делаю это, потому что хочу".

Её упорство, её целеустремлённость tanto в карьере, как и в личной жизни, её непоколебимая вера в то, что всё будет в порядке, если она просто будет достаточно усердно работать, делает Дженнифер Лопес близкой. Может быть, даже больше, чем её знаменитые строки из 2002 года, напоминающие нам, что несмотря на её успех, она всё ещё "Дженни из квартала". И фанаты ещё больше чувствуют её боль, когда Дженнифер Лопес вынуждена отменить свой ожидаемый летний тур в честь дня рождения из-за "личных причин".

История "Беннифера", пары, которая finally нашла друг друга после многочисленных поворотов, была ли слишком хороша, чтобы быть правдой? Возможно. Жизнь - не романтическая комедия с счастливым концом и всё. После титров есть ещё больше, и кажется, что даже для Дженнифер Лопес, это содержит больше оттенков реальной жизни, чем она пела в своем альбоме, празднующем возрождение "Беннифера" - в любовных песнях, таких как "Дорогой Бен, часть II", "Сойти с ума от любви" или "На этот раз".

Без путаницы между художественным и реальным "я", давайте ещё раз посмотрим на музыкальный фильм Дж.Ло. Он рассказывает историю Лопес, исцеляющей своё сердце, представленное как аппарат для поддержания сердечной деятельности, поддерживающее его в живом состоянии - и в конечном итоге учась любить себя: "Пришлось исцелять своё сердце, но я люблю, кем я стала lately", - поётся в "Это я... теперь". Она решила не терять себя в отношениях снова. Это делает её ещё более вдохновляющей возлюбленной, чем любое замужество.

Несмотря на подачу заявления о разводе, СМИ продолжают спекулировать о любовной жизни Дженнифер Лопес и вдохновении для песен. Несмотря на многочисленные разбитые сердца, музыка Дженнифер Лопес часто вращается вокруг любви, с песнями, такими как "Любовь ничего не стоит" и "Влюблённая".

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