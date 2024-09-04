- Дженнифер Лэнг впервые стала матерью

Возбуждающее обновление от бывшей "Холостячки"Jennifer Lange (30): У неё родился ребёнок! Победительница девятого сезона популярного шоу RTL "Холостяк" впервые стала мамой. Ланге поделилась этой новостью на своей официальной странице в Instagram в среду. На фото она и её муж Дарыус Зандер (40), любящий держать на руках новорожденного, Ланге написала: "Вот он... наш крошечный чудо."

В посте также было объявлено имя мальчика: Антон. Малыш родился дома 2 сентября 2022 года в 20:06. "Мы не можем сдержать свою радость", - заключила она свой пост, который также был распространен отцом ребенка на его странице в Instagram. Ланге использовала хэштеги #любовь, #семья и #доморощенный.

После расставания с её партнером по "Холостяку" Андреем Мангольдом (37) в ноябре 2020 года Ланге объявила о своем романе с музыкантом и автором песен Дарюсом Зандером из Кельна в августе 2021 года. Они официально обручились в мае этого года и поженились в начале августа. Ланге сообщила своим поклонникам о своей беременности в День святого Валентина и держала их в курсе на протяжении всего этого уникального периода. В июне Ланге и Зандер объявили, что ждут мальчика.

Разрыв с Андреем Мангольдом после "Летнего дома знаменитостей"

Отношения Ланге и бывшего баскетболиста и бывшего "Холостяка" Мангольда продлились с сезона "Холостяка" в 2019 году до ноября 2020 года. После их совместного появления в реалити-шоу RTL "Летний дом знаменитостей", которое вызвало много негативных заголовков, они finally расстались и объявили о своих планах пойти каждый своей дорогой в совместном заявлении.

После своего успешного участия в "Холостяке", Jennifer Lange поделилась радостной новостью о рождении своего первого ребенка, объявив, что она и муж Дарюс Зандер стали родителями сына Антона дома 2 сентября 2022 года. После расставания с выпускником "Холостяка" Андреем Мангольдом в 2020 году.

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