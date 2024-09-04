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Дженнифер Лэнг, победительница "Бакьолета", приветствует материнство.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

Дженнифер Лэнг, победительница "Бакьолета", приветствует материнство.

"Смотрите, что мы сделали, наше крошечное чудо!" - восторженно пишет Дженнифер Ланге в Instagram. Она делится двумя изображениями, запечатлевшими ее и мужа, держащих на руках своего новорожденного сына всего несколько минут после его домашних родов 2 сентября. Ланге, счастливица, получившая последнюю розу от Андрея Мангольда в 2019 году, счастлива в отношениях с музыкантом Дариусом Зандером с 2021 года. Влюбленная пара сыграла свадьбу прямо перед родами, когда Ланге уже носила под сердцем их малыша.

Маленький Антон официально присоединился к их семье. Ланге сообщает в посте, что их сын появился на свет. "Мы не можем сдержать свою радость!" - восклицает она, описывая свои текущие эмоции.

Мировые поздравления

Как только Дженнифер Ланге поделилась радостной новостью в Instagram, кнопка "нравится" начала получать небесное количество нажатий. В течение тридцати минут более 15 000 подписчиков Ланге нажали на "нравится". Комментарии быстро заполнились водопадом поздравлений. Реальная телезвезда Дениз Мертен написала: "Добро пожаловать в мир, маленький Антон!" Influencer Сара Харрисон, наслаждающаяся материнством в третий раз в Дубае, присоединилась к поздравлениям: "Поздравляем!"

Роман Дженнифер Ланге и Андрея Мангольда из "Холостяка" закончился в 2020 году после их участия в шоу RTL "Летний дом звезд". В шоу было много споров между парой и другими участниками, что не показало их в лучшем свете. После финала так называемая "золотая команда" не смогла избежать "летнего дома-порчи" и рассталась.

Instagram остается местом празднования для Дженнифер Ланге, так как она получает более 15 000 лайков на свой пост, объявивший о рождении сына. Ее пост об "нашем крошечном чуде" также собирает множество теплых поздравлений от подписчиков, в том числе от Дениз Мертен и Сары Харрисон.

Instagram не только место для Ланге, чтобы поделиться своей радостью, но и напоминание о прошлом, когда Дениз Мертен, коллега по реальному телевидению, отправляет свои поздравления новой семье.

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