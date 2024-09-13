Дженнифер Хадсон готовится к праздничному сезону и предстоящему эпизоду своей ток-программы.

Все только и говорят: "Прошло уже десять лет с выхода вашего последнего альбома", а Хадсон отвечает: "Я не разделяю это мнение, потому что я пою во всем, что делаю". Я имею в виду, будь то саундтрек, проект "Счастливое место" или что-то еще, я всегда пою.

Фанаты Хадсон могут ожидать рождественский альбом от нее, над которым она работала уже давно.

Хадсон заявила: "Я делала все, что от меня требовалось на протяжении всей моей карьеры, и теперь моя очередь делать то, что я хочу". То, чего она всегда хотела добиться. "Я обожаю праздники, и я просто хочу поделиться радостью, вот почему он называется 'Подарок любви'".

Кроме того, Хадсон войдет в третий сезон своего дневного ток-шоу под названием "Шоу Дженнифер Хадсон".

Хадсон стремится приносить радость своей аудитории и себе каждый день.

"Так что это значит для меня? Это о том, чтобы каждый день решать, что заставит меня улыбнуться, что может сделать меня счастливой, что я могу сделать для себя?" - сказала она. "Выделять положительное и не обязательно то, что вещи должны быть отрицательными, чтобы выбрать радость, а скорее пытаться найти свою радость своим способом".

Она действительно воплотила это в июле, когда видео с Хадсон, поющей "Аллилуйя" в Château de Versailles, стало вирусным.

Хадсон упомянула: "В тот момент, учитывая мое самочувствие и 'отличную' акустику места, я не могла устоять перед желанием спеть".

"Я никогда не думала, что это произведет такой эффект, потому что после этого я бродила по Парижу, и все говорили: "Когда вы пели 'Аллилуйя', ваше выступление было потрясающим!" - сказала она. "Я просто реагировала на то, что чувствовала в тот момент. Я действительно была".

Доверяя своему духу, Хадсон делает это с тех пор, как начала свой путь 20 лет назад как участница "American Idol". Она заявила: "Кажется, что все в моей жизни происходит по кругу, я интервьюировала звезд в моем ситкоме, когда раньше меня интервьюировали".

"Все в моей жизни - это полный круг", - сказала Хадсон. "Я была участницей 'American Idol', затем стала тренером в 'The Voice'. Я была знаменитостью, которую интервьюировали, а теперь я ведущая, интервьюирующая знаменитостей".

Третий сезон "Шоу Дженнифер Хадсон" стартует в понедельник.

Хадсон поделилась своим волнением, сказав: "Я всегда любила развлекать, а с ток-шоу я могу делать это каждый день по-разному".

В свободное время Хадсон любит смотреть фильмы и бродвейские шоу, считая их такими же развлекательными, как и свои выступления.

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