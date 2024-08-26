Дженнифер Гарнер делится интригующими сельскохозяйственными подробностями о своей тыквенной ферме.

В посте в Instagram Гарнер поделилась некоторыми "необычными сельскохозяйственными подробностями" о тыквах со своего личного огорода.

"Необычные сельскохозяйственные подробности", - отметила она в посте, демонстрируя желтый цветок. "Этот цветок одновременно и мужской, и женский по своей природе".

Затем она обратила внимание на "пистолет" внутри цветка, сказав, что он нуждается в опылении.

"Вы когда-нибудь задумывались, кто этим занимается? - спросила Гарнер. - Это пчелы! Спасибо, пчелы!"

После опыления Гарнер объяснила, что "процесс продолжается".

"В это время вы получаете электронное письмо, в котором говорится: 'Поздравляем, мама тыквы. Ваше потомство выросло до размера крупной виноградины'", - сказала она.

Гарнер даже пошутила о размере груди, продемонстрировав два незрелых тыквенных плода, которые она сочла "достаточными для размера B-купа".

Это не первый раз, когда она ведет своих подписчиков к тыквенному полю.

Два года назад Гарнер поделилась видео, чтобы объявить, что их семейная ферма в Оклахоме является поставщиком для Once Upon A Farm, бизнеса по производству детского питания, соосновательницей которого является Гарнер.

Гарнер упомянула, что часто делится "развлекательными" моментами со своего тыквенного поля, демонстрируя цикл жизни тыкв. Во время своих живых трансляций в Instagram она часто включает "развлечения" в виде историй и фактов о тыквах.

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