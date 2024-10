Дженнифер допрашивает своего партнера Комона о его замечаниях относительно потенциального предложения о браке.

Телеведущая и певица пригласила своего бойфренда, музыканта-актера, в свою шоу-программу на этой неделе, что привело к обсуждению недавних комментариев Коммона о браке.

Дженнифер затронула интервью Коммона на "The Breakfast Club" этим летом, где он отметил, что у них "невероятно здоровые и прекрасные отношения". Он также четко дал понять, что женился бы на Хадсон, если бы получил такую возможность.

"Так, я слышала, ты говорил о браке. Что с этим?" - спросила Хадсон у Коммона.

"Ну, ты напоминаешь мне цитату, которую сказала твоя мама, 'Мужчина знает, чего хочет', - ответил он. - Я просто выражал свои настоящие чувства. Слушай, Дженнифер - та, whom I want.

"If I were to get married, it would be to Jennifer Hudson-Kate", - добавил он. - "Я просто был честен".

Дженнифер заметно улыбнулась.

Поговаривают о их отношениях с 2022 года, и они официально объявили себя парой во время эпизода ее шоу в январе 2024 года.

В прошлом Коммона связывали романтическими отношениями с певицей Эрикой Баду, актрисой Тараджи П. Хенсон, легендой тенниса Сереной Уильямс и комедианткой Тиффани Хэддиш.

"Дженнифер, с публичными заявлениями Коммона, кажется, много развлекательных дискуссий о ваших отношениях в мире развлечений".

"Их общая любовная история стала популярной темой в мире развлечений, подогревая спекуляции о их будущих планах".

Читайте также: