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Дженни Элверс рассказывает о своей связи с Фарин Холидей

 and  Alex Stellmacher
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Дженни Элверс рассказывает о своей связи с Фарин Холидей

Несмотря на то, что Die Ärzte входят в элиту немецкого рока уже несколько десятилетий, им удалось сохранить свою частную жизнь вдали от публичного внимания. Лишь немногие детали стали известны, например, предыдущее relationship Фарина Урлаuba с Дженни Элверс. Недавно она поделилась более подробной информацией о их прошлых отношениях.

Die Ärzte выступят в Берлине на предстоящем уик-энде, не где-нибудь, а на территории бывшего аэропорта Темпельхоф, где ожидается около 60 000 зрителей. Это трехдневное выступление не является разовым событием; оно является свидетельством долголетия и успеха группы, основанной в 1982 году вокруг двух вокалистов, Фарина Урлаuba и Бела B, а также незаменимого Родриго Гонсалеса.

Несмотря на свои хитовые синглы, члены группы сохранили низкий профиль в отношении своей частной жизни. Notable исключениями являются сын Бела B и бывшее relationship Фарина Урлаuba с Дженни Элверс.

"Это держалось в секрете"

Элверс недавно говорила о своем прошлом relationship с музыкантом в эпизоде ​​talk-шоу NDR "Глубоко и ясно", который выйдет в эфир в сентябре и уже доступен в медиатеке ARD. По ее словам, она встретила музыканта, который был почти на девять лет старше ее, в 80-х. "Я еще училась в школе", - призналась она, "мне было 17, 18 лет", - добавила она, но быстро уточнила: "все еще в пределах нормы".

Их relationship длилась 4 года, но оставалась в секрете: "Никто не знал", - объяснила Элверс. Коммуникационные трудности были легче, чем в современное время: "У нас не было мобильных телефонов, только оранжевый телефон с очень длинным шнуром. Мои родители всегда подслушивали, когда я говорила по телефону".

После распада Die Ärzte Урлауб на время переехал к Элверс: "В конце концов, Die Ärzte распались, и Ян переехал ко мне в детскую спальню". Разница в возрасте и разные обстоятельства были более серьезной проблемой, чем само relationship: "Я все еще училась, он был на пике своей карьеры, только что покинул группу". Урлауб был богатым и свободным от времени сольным артистом, в то время как Элверс была студенткой, финансировавшей свою жизнь в маленьком городе с бабушкой и братом, живущими в том же доме.

"Мы много путешествовали"

Время, проведенное вместе, не обошлось без путешествий: "Мы много путешествовали", - сказала Элверс. "На самом деле, я многому научилась у него. Он очень начитанный, очень умный человек". Элверс любила Урлаuba всем сердцем, и поэтому их relationship никогда не обсуждалась в прессе - "потому что я никогда не хотела прославиться через какого-либо мужчину", - призналась она. Ее само сомнение мешало ей, она спрашивала: "Что я действительно могу предложить?". Лишь после того, как она стала знаменитой как "Королева пастбищ" и построила свою собственную славу, она обрела уверенность в себе.

Она занялась актерской деятельностью, появившись в фильмах "Стучись в небеса" и "Жесткий", а также в комедийном сериале "Никола". Ее примирение с публичной жизнью распространилось на форматы реального телевидения. Промышленные отношения Элверс после Урлаба включают актера Хайнера Лотербаха и рэпера Томаса Д из Fantastic Four.

Ее последним романтическим партнером был Алекс Джолиг, участник "Большого брата", с которым у нее родился единственный ребенок, сын, родившийся в 2001 году. Она вышла замуж только один раз, с 2003 по 2014 год, за своего менеджера, Гёца Элбертсхейгена.

Секретность прошлых relationship Урлаба, в том числе его четырехлетнего relationship с Дженни Элверс, является свидетельством приверженности Die Ärzte сохранению своей частной жизни в тайне. Во время их relationship они много путешествовали, и Элверс многому научилась у начитанного и умного Урлаба.

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