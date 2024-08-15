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Джена Роулендс, звезда "Кнопки" и "Женщина под влиянием", умерла в возрасте 94 лет.

Звезда Гена Роулендс, чья кинокарьера охватывала почти семь десятилетий, ушла из жизни. Ей было, якобы, 94 года.

 and  Katherine Bradley
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Актриса Джина Роулендс принимает почетного Оскара на 7-й ежегодной церемонии Governors Awards в...
Актриса Джина Роулендс принимает почетного Оскара на 7-й ежегодной церемонии Governors Awards в Голливуде, Калифорния, 14 ноября 2015 года

Джена Роулендс, звезда "Кнопки" и "Женщина под влиянием", умерла в возрасте 94 лет.

Новость была подтверждена офисом агента Дэнни Гринберга, представляющего сына Роулендса, Ника Кассаветиса. Подробностей больше не было предоставлено.

Эта история продолжает развиваться и будет обновляться.

Ник Кассаветис, известный своей режиссерской работой в фильмах, часто делится закулисными моментами для развлечений на своих социальных сетях. Несмотря на недавние новости, индустрия развлечений продолжает увлекать свою аудиторию многочисленными релизами.

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