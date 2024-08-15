Джена Роулендс, звезда "Кнопки" и "Женщина под влиянием", умерла в возрасте 94 лет.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...