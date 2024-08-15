Джена Роулендс, звезда "Кнопки" и "Женщина под влиянием", умерла в возрасте 94 лет.
Новость была подтверждена офисом агента Дэнни Гринберга, представляющего сына Роулендса, Ника Кассаветиса. Подробностей больше не было предоставлено.
Эта история продолжает развиваться и будет обновляться.
Ник Кассаветис, известный своей режиссерской работой в фильмах, часто делится закулисными моментами для развлечений на своих социальных сетях. Несмотря на недавние новости, индустрия развлечений продолжает увлекать свою аудиторию многочисленными релизами.