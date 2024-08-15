Джена Роулэндс мертва.

Гена Роулендс часто воплощала темные, эмоциональные роли, женщин на грани. Часто она играла в фильмах, снятых ее мужем, Джоном Кассаветисом. Теперь актриса ушла из жизни в возрасте 94 лет.

Американская актриса Гена Роулендс скончалась. Ее смерть подтвердила талантливая агентство WME, представляющее ее сына, Ника Кассаветиса. Роулендс, которая стала известной во всем мире благодаря фильму "Женщина под влиянием", умерла в среду дома в Индиан Уэллс, Калифорния, окруженная своей семьей, сообщают американские СМИ. Ей было 94 года.

Режиссер Ник Кассаветис рассказал "The New York Times" в июне, что его мать страдала от болезни Альцгеймера в течение пяти лет. Он снял Роулендс в романтической драме 2004 года "Записки из подполья", где она сыграла женщину с болезнью Альцгеймера в доме престарелых. Ее последнее появление на экране было в комедии 2014 года "Шесть танцевальных уроков за шесть недель", после чего она объявила о своем уходе из актерской профессии.

Карьера Роулендс неразрывно связана с актером и независимым режиссером Джоном Кассаветисом, за которого она вышла замуж и прожила с ним 35 лет до его смерти в 1989 году. У пары было трое детей, которые последовали за ними в киноиндустрию. Она снялась в инновационных фильмах с Кассаветисом, таких как "Женщина под влиянием" и "Глория", оба фильма принесли ей номинацию на "Оскар". После смерти мужа она появилась в фильмах, таких как "Ночь на Земле". Роли Роулендс, особенно в фильмах Кассаветиса, часто были темными и эмоциональными характерами женщин на обочине общества.

В 2015 году Киноакадемия наградила тогда 85-летнюю актрису почетным "Оскаром" за ее достижения в жизни. Актриса Кейт Бланшетт похвалила "интенсивную искренность" и "прямоту актерского мастерства" Роулендс в своей речи-трибьюте.

Уход Гены Роулендс в возрасте 94 лет вызвал многочисленные похвалы от любителей кино по всему миру. Ее бессмертный вклад в кино, отмеченный исполнением темных, эмоциональных ролей, навсегда останется в истории кино.

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