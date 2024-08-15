Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиСмертное число

Джена Роулэндс мертва.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Джина Роулендс в 2014 году. Вскоре после этого она ушла из актерской профессии
Джина Роулендс в 2014 году. Вскоре после этого она ушла из актерской профессии

Джена Роулэндс мертва.

Гена Роулендс часто воплощала темные, эмоциональные роли, женщин на грани. Часто она играла в фильмах, снятых ее мужем, Джоном Кассаветисом. Теперь актриса ушла из жизни в возрасте 94 лет.

Американская актриса Гена Роулендс скончалась. Ее смерть подтвердила талантливая агентство WME, представляющее ее сына, Ника Кассаветиса. Роулендс, которая стала известной во всем мире благодаря фильму "Женщина под влиянием", умерла в среду дома в Индиан Уэллс, Калифорния, окруженная своей семьей, сообщают американские СМИ. Ей было 94 года.

Режиссер Ник Кассаветис рассказал "The New York Times" в июне, что его мать страдала от болезни Альцгеймера в течение пяти лет. Он снял Роулендс в романтической драме 2004 года "Записки из подполья", где она сыграла женщину с болезнью Альцгеймера в доме престарелых. Ее последнее появление на экране было в комедии 2014 года "Шесть танцевальных уроков за шесть недель", после чего она объявила о своем уходе из актерской профессии.

Карьера Роулендс неразрывно связана с актером и независимым режиссером Джоном Кассаветисом, за которого она вышла замуж и прожила с ним 35 лет до его смерти в 1989 году. У пары было трое детей, которые последовали за ними в киноиндустрию. Она снялась в инновационных фильмах с Кассаветисом, таких как "Женщина под влиянием" и "Глория", оба фильма принесли ей номинацию на "Оскар". После смерти мужа она появилась в фильмах, таких как "Ночь на Земле". Роли Роулендс, особенно в фильмах Кассаветиса, часто были темными и эмоциональными характерами женщин на обочине общества.

В 2015 году Киноакадемия наградила тогда 85-летнюю актрису почетным "Оскаром" за ее достижения в жизни. Актриса Кейт Бланшетт похвалила "интенсивную искренность" и "прямоту актерского мастерства" Роулендс в своей речи-трибьюте.

Уход Гены Роулендс в возрасте 94 лет вызвал многочисленные похвалы от любителей кино по всему миру. Ее бессмертный вклад в кино, отмеченный исполнением темных, эмоциональных ролей, навсегда останется в истории кино.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный как Чендлер из 'Друзей': Мэтью Перри (Архивное фото)
Общество

Врачи и дилеры обвиняются после смерти Мэтью Перри от наркотиков.

Звезда комедии "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым в своем джакузи в 2023 году с высоким уровнем анестетика в крови. Расследование вывело на врачей и "Кетан inflicted Queen."

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ян Кёппен и Соня Цьетлоу комментируют деятельность участников джунглей в ЮАР.
Общество

Ты не давно умер?

Некоторые бывшие участники возвращаются из-за юбилея, обеспечивая стремительное наращивание числа участников; один участник выделяется среди остальных.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Все легенды нашего дождливого леса голодают и ждут дегустацию вкусной еды.
Общество

Яростное открытие между шуткой и безумием

Яростное открытие между шуткой и безумием Перевод: Битва титанов, игры разума и политик, подстрекающий эмоции: шоу "Джунгли" начинается бурно и хаотично. Предупреждение: читайте этот выпуск только если у вас есть правильный "настрой"! Дорогие поклонники телетриши, добро пожаловать в немецкую демократическую телереальность - место, где ничего не

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мэттью Пэри умер в возрасте 54 лет.
Общество

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри.

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри. Американские власти расследуют смерть американского актераMatthew Perry уже почти десять месяцев. Они изучают, как звезда "Друзей" получил кеттамин, который в конечном итоге привел к его смерти. Сейчас, согласно сообщениям, они делают значительный прогресс. После летального исхода, связанного с наркотиками, "звезды

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно