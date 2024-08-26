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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Джек, сын семьи, - это исключительный пример удачи.

Джастин и Хейли Бибер недавно пополнили свой семейный состав первым ребенком. Оба — мать и новорожденный сын — якобы здоровы.

 and  Yaroslav Smith
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Джастин Бибер и Хейли Бибер стали родителями впервые.
Джастин Бибер и Хейли Бибер стали родителями впервые.

- Джек, сын семьи, - это исключительный пример удачи.

Возбуждающие Новости из Дома Биберов: Джастин Бибер (30) и жена Хейли (27) недавно стали родителями впервые. Источник из окружения делится подробностями о самочувствии мамы и малыша и намекает на блестящее выступление Джастина в роли папы для маленького Джека Блюз.

Джастин и Хейли Бибер давно хотели ребенка

"Они в восторге. Ребенок - настоящее чудо. Он милый, как кнопка, и чувствует себя замечательно", - поделился друг певца с журналом People. И Хейли тоже в восторге: "Она на седьмом небе".

Кажется, пара давно мечтала о ребенке. "Когда Хейли узнала, что беременна, для Джастина наступил лучший день", - сказал источник. Джастин "сиял от радости". Источник также намекает, что суперзвезда "уже справляется" с отцовством, хотя это его первый ребенок.

Джастин и его жена, дочь актера Стивена Бейлда (58) и племянница Алека Бейлда (66), женаты с 2018 года. О рождении ребенка официально объявили в Instagram 24 августа самое певца. Точная дата рождения остается загадкой. На фото, на котором виден ножка маленького Джека Блюз рядом с рукой Хейли Бибер, Джастин счастливо прокомментировал: "Добро пожаловать домой". Он также раскрыл полное имя ребенка: Джек Блюз Бибер.

Кроме того, Джастин Бибер, возможно, ждет многогранного триумфа из-за особенного времени событий. Его песня "Baby" 2010 года достигла миллиардной отметки на музыкальном потоковом сервисе Spotify примерно в то же время, когда появилась новость о ребенке.

"Во время затишья в празднованиях Джастина заметили, как он тихо напевает колыбельную своему новорожденному, поющей строчку из своего знакового хита 'Baby' с Селеной Гомес.

Когда Хейли прижимала Джека Блюз в их уютной детской, она поделилась трогательными словами: "Стать матерью - это как сон сбывшейся мечты".

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