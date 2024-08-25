- Джейн почувствовала, что романс Джей-Ло и Бена Аффлека может снова развалиться.

В феврале 2024 года на экраны вышел фильм "Невысказанный шедевр любви", рассказывающий о пути Дженнифер Лопес к самопознанию на протяжении многих лет, в котором она делится своими взглядами напрямую. В трейлере есть примечательная фраза: "Цена старения - мудрость", и, судя по всему, Джейн Фонда, также появившаяся в документальном фильме, полна ею.

Эти две леди сблизились с 2004 года, когда они работали вместе над фильмом "Свирепый закон". В этом фильме Дженнифер Лопес сыграла главную роль Чарли Кантилони, а Джейн Фонда - будущую свекровь, Виолу Филдс. Фонда возвращалась на большой экран после 15-летнего перерыва в актерской карьере. Поэтому, когда Дженнифер Лопес решила создать документальный фильм о своей жизни, естественно, что ее давняя подруга Джейн Фонда стала частью этого проекта.

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека под прицелом

Большая часть жизни Дженнифер Лопес была связана с Беном Аффлеком, с которым она возобновила отношения в 2021 году после почти двадцати лет. На этот раз они поженились, но вскоре объявили о разводе. Дженнифер Лопес, якобы, подала на развод. Фонда, однако, ранее в документальном фильме, в возрасте 86 лет, выразила свои заботы, нежно сказав: "Я просто хочу, чтобы ты знала, что - не знаю почему, но я действительно забочусь о тебе и Бене, и я искренне надеюсь, что у вас все получится".

Но у нее были опасения, что пара слишком сильно фокусируется на своем общественном образе как сказочной любви, а не на поддержании своих "истинных и реальных" отношений. "Кажется, вы больше хотите что-то доказать, чем просто жить", - посоветовала Лопес Фонда. "Я не могу не заметить, что каждая вторая фотография показывает вас обоих нежно целующихся и обнимающихся".

В то время Лопес отмахнулась от опасений Фонды, защищая свои действия, сказав, что они просто "живут своей жизнью". Но, похоже, Фонда могла предвидеть, что это возрождение любви не продлится вечно.

В ответ на заботы Дженнифер Лопес Джейн Фонда продолжала давать советы, сказав: " peut-être que vous pourriez bénéficier de passer moins de temps à chercher une validation à travers des démonstrations publiques et plus de temps à investir dans votre connexion privée". Позже в документальном фильме, когда ходили слухи о разводе, слова Фонды звучали более весомо, демонстрируя ее мудрость и проницательность в отношении отношений своей подруги.

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