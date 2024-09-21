Джеймс сталкивается с некоторыми сценами в "Терминаторе" как с позором

Джеймс Кэмерон, известный своими успехами в кино, находит некоторые части своего первого проекта "Терминатор" 1984 года слегка неловкими для просмотра сейчас. В недавнем интервью Empire он признался, как цитирует Deadline: "Я бы не назвал это святым Граалем. Смотря сейчас, есть части, которые заставляют меня корчиться, и другие, где я думаю, что мы неплохо справились с нашими ресурсами".

Критика Кэмерона сосредоточена исключительно на производстве фильма, а не на знаковых фразах, таких как легендарное "Я вернусь" Арнольда Шварценеггера. Несмотря на частую насмешку, Кэмерон не понимает, почему. Он заявил: "Я не стыжусь ни одной диалоговой строки, но, возможно, у меня меньше стыда, когда дело доходит до диалогов, которые я пишу".

"Моя первая режиссерская работа"

В интервью Кэмерон подчеркнул важность успеха в подтверждении своей работы, сказав: "Покажи мне три самых кассовых фильма, и тогда мы поговорим о силе диалога". Он снял три из четырех самых кассовых фильмов - "Титаник" (1997), "Аватар: Путь воды" (2009) и последний релиз "Аватар: Путь воды" (2022). "Терминатор" собрал более 78 миллионов долларов в прокате при выходе в 1984 году, что вывело tanto Кэмерона, как и Шварценеггера, на вершину славы.

В ранние годы Кэмерон описал себя как "панка" во время работы над "Терминатором". В 29 лет это была его первая режиссерская работа, что делало проект крайне важным для него. Эта чувствительность распространяется и на "Терминатора", который с тех пор вырос в серию из пяти фильмов и телесериала. Месяц назад на Netflix премьера анимационного сериала "Терминатор: Нулевой час", в котором приняли участие Тимоти Олифант, Сонея Мизуно, Розарио Доусон, Энн Дауд и Андре Холланд.

В ответ на неловкие части, которые он находит в "Терминаторе", Кэмерон уточнил: "Я не критикую фильм в целом, просто некоторые аспекты кажутся устаревшими сейчас". Несмотря на успех знаковой фразы "Я вернусь", Кэмерон остается невозмутимым перед частыми насмешками, заявляя: "Я не буду извиняться за это или менять его, оно принадлежит фильму".

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