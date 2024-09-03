- "Джеймс Даррен, часто изображаемый как расслабленный, умер".

Джеймс Эрколани, ныне 88-летний, прощается. Известный своими актерскими талантами, он появился в различных фильмах и телесериалах. Его самые примечательные роли были в фильме "Апрельская любовь" и сериале "Т.Дж. Хукер". В начале своей карьеры Даррен был кумиром подростков.

Уход из жизни

Согласно заявлению на его официальном сайте, актер мирно скончался во сне 2 сентября 20XX года в больнице Cedars-Sinai Medical Center, Лос-Анджелес. Его сын, Джим Морет, сообщил журналу The Hollywood Reporter, что его отец планировал операцию по замене аортального клапана, но был слишком слаб для этого. "Я всегда верил, что он справится, он был таким невероятно крутым", - сказал его сын.

Родившийся в Филадельфии в 1936 году у итальянских иммигрантов, Джеймс Эрколани бросил школу в нежном возрасте 16 лет, желая посвятить себя актерству. Встреча с талантливым скаутом открыла путь к его актерской карьере. Он оттачивал свои навыки под руководством легендарного актерского тренера Стеллы Адлер в Нью-Йорке, а затем подписал контракт с Columbia Pictures, дебютировав в 1956 году в драме "Человек с миллионом".

Повторяющаяся роль в сериале "Апрель"

Его прорывная роль пришла в 1959 году в комедии "Апрельская любовь", где он сыграл роль 'Мундагги', серфера, наряду с Сандрой Ди в роли главной героини. Фильм стал большим успехом, популяризируя культуру серфинга в Калифорнии и выведя его звезд на широкую аудиторию. Даррен также начал музыкальную карьеру, записав песню из фильма "Апрельская любовь" и другие, такие как его сингл 1961 года "Прощай, жестокий мир", который достиг третьего места в Billboard Hot 100.

Он повторил свою роль в сиквелах "Апрель в Гавайях" и "Апрель в Риме", с новой главной героиней каждый раз. "Я был под контрактом", - признался Даррен журналу Entertainment Weekly в 2004 году. "Я был заключенным. Но с этими прекрасными молодыми леди это была лучшая тюрьма, в которой я когда-либо был".

Однако общественное обожание не всегда было гладким. "Было время в Сан-Франциско, когда я выступал в танцевальном шоу, и толпа девочек штурмовала студию", - рассказал он журналу People. "Они разрушили стеклянную дверь, вытащили меня на улицу и затолкали на пол. Они вырвали клоков моих волос на сувениры, оставив меня в слезах".

Режиссерские роли в "Мельроуз-Плейс" и "Беверли-Хиллз, 90210"

В 1970-х годах Даррен появился в многочисленных телесериалах, таких как "Чарли и его ангелы", "Гавайи Пять-Ноль" и "Любовный корабль". С 1983 по 1986 год он снимался вместе с Уильямом Шатнером и Хизер Локlear в полицейской драме "Т.Дж. Хукер", также выступая в качестве режиссера эпизодов. Даррен впоследствии режиссировал эпизоды популярных шоу, таких как "Мельроуз-Плейс" и "Беверли-Хиллз, 90210".

Джеймс Эрколани женился на своей школьной возлюбленной, Глории Терлицки, в 1955 году. У них родился сын, Джим, в следующем году, прежде чем они развелись в 1958 году. Джим позже стал Джимом Морет, когда был усыновлен третьим мужем Глории. Даррен женился на Мисс Дания Эви Норлунд в 1960 году, и они родили двоих сыновей, Кристиана и Энтони.

После того, как его актерская карьера пошла в гору, Джеймс Эрколани часто возвращался в Лос-Анджелес по работе, например, режиссируя эпизоды шоу, таких как "Мельроуз-Плейс" и "Беверли-Хиллз, 90210".

В свои последние дни Джеймс Эрколани мирно скончался во сне 2 сентября 20XX года в больнице Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе.

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