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Джейми мотивирует студентов, которые борются с академическими результатами.

Автор кулинарной книги боролся с академическими трудностями на собственном пути обучения. Теперь он оказывает поддержку подросткам, сталкивающимся с подобными проблемами, а также их опекунам через видеосвязь.

 and  Grigoriy Williams
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Несмотря на трудности с дислексией, Джейми Оливер столкнулся с проблемами в школе, но все же...
Несмотря на трудности с дислексией, Джейми Оливер столкнулся с проблемами в школе, но все же добился глобального признания.

- Джейми мотивирует студентов, которые борются с академическими результатами.

Известный повар Джейми Оливер (49), известный во всем мире, призывает тех, кто испытывает трудности в школе. Несмотря на свои собственные проблемы с обучением, дислексию, этот британский знаменитость-повар смог добиться большого успеха. В видео в Instagram он поделился своими трудностями, сказав: "У меня было трудное время в школе". Однако он не позволил своему опыту в школе определять свою личность.

Оливер подчеркнул, что нормально испытывать трудности с чем-то. Важно, как вы справляетесь со своими слабостями, ищете решения и развиваете свои сильные стороны.

Он опубликовал это видео в день объявления результатов GCSE, финальных экзаменов в английских школах. Обращаясь к молодым людям, столкнувшимся с дислексией, традиционными трудностями в обучении или плохими оценками, а также к их родителям, он сказал: "Никогда не поздно найти свое место, свой талант и свою общину". Не нужна слава, чтобы быть счастливым. Он продемонстрировал свой офис, объяснив, что у него есть помощники для задач, которые он не может сделать сам.

Оливер нашел это забавным, что он знаменит своими кулинарными книгами, когда они всегда были для него пугающим вызовом из-за дислексии. "Я нахожу слова довольно пугающими", - признался он. Он боролся с словами и шрифтами, и чтение было для него борьбой. Тем не менее, он глубоко любит книги. Его способности к письму и набору текста могут быть ограничены, но он сотрудничает с компетентными людьми. Он соавтор детских книг со своим коллегой.

Люди по всему миру вдохновлены историей Джейми Оливера, показывая, что трудности в школе не определяют будущий успех. Несмотря на трудности с дислексией, многие люди, в том числе студенты, могут отождествлять себя с его борьбой и находить утешение в его словах.

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