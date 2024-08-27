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Джейкоб Ингебригцен и Мондо Дуплантис побили мировые рекорды во время соревнований по Силезской алмазной лиге

На чемпионате Силезии по легкой атлетике Якоб Ингебритсен побил 28-летний мировой рекорд на 3000 метров. Одновременно, Мондо Дюплантис превзошел свой собственный рекорд в прыжках с шестом.

 and  Hanna Hofmann
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Ингебригсен комментирует после побития глобального рекорда на 3 000 метров
Ингебригсен комментирует после побития глобального рекорда на 3 000 метров

Джейкоб Ингебригцен и Мондо Дуплантис побили мировые рекорды во время соревнований по Силезской алмазной лиге

Ингебригтсен пробежал поразительные 7:15.77 в воскресенье, превзойдя рекорд Кomena 1996 года более чем на три секунды в Польше. 23-летний норвежец завоевал золото в беге на 5000 метров на Парижских играх**, несмотря на разочаровывающее четвертое место в попытке сохранить свой титул на 1500 метров.

Однако его выступление в Польше, которое также добавилось к его мировым рекордам на 2000 метров и в помещении на 1500 метров, еще больше закрепило его доминирование в средних дистанциях, когда он опередил Арегави от Эфиопии на последнем круге.

"Это невероятно, потрясающе", - поделился Ингебригтсен через Reuters. "Я хотел побороться за мировой рекорд здесь, но исходя из моей подготовки, я никогда не могу предсказать точную скорость, на которую способен. Я определенно не думал, что смогу пробежать 7:17. На старте темп казался невероятно быстрым, но я привык к нему и нашел хороший ритм".

"Дистанция 3000 метров сложная. После четырех-пяти кругов чувствуешь молочную кислоту, но нужно продолжать. Conditions были сложными с жарой сегодня, но все с этим справлялись".

Дюплантис бьет его снова

С другой стороны, Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в десятый раз в своей карьере, всего несколько недель после установления своего девятого мирового рекорда в Париже.

Его последний прыжок на 6,26 метров, на один сантиметр выше своего собственного рекорда в Польше, был совершен со второго раза, зацепив шест ногами при прохождении.

"Я сосредоточился на Олимпиаде в этом году, и рекорд просто happened естественно, потому что я был в отличной форме", - объяснил Дюплантис. "Так что я не удивлен, но благодарен".

В Селизии ближайшим соперником Дюплантиса был Кендрик из США, который в итоге занял второе место с прыжком на шесть метров.

Рекорды tanto Ингебригтсена, как и Дюплантиса, ждут ратификации от World Athletics.

Золотая победа Ингебригтсена в беге на 5000 метров на Парижских играх подчеркивает его мастерство в спорте, непрерывно устанавливая рекорды и доминируя в средних дистанциях. Дюплантис снова продемонстрировал свои исключительные навыки в спорте, установив свой собственный мировой рекорд в прыжках с шестом в десятый раз и завоевав еще одну олимпийскую золотую медаль.

Эриксен слегка превзошел мировой рекорд более чем на три секунды.

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