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Джейден Дэниелс назначен стартовым квотербеком "Вашингтон Командерс".

Вашингтон Коммандерс официально объявили участника конкурса взглядов Росса közt Quinnen Williams как своего основного квотербека в сезоне НФЛ 2024

 and  Melissa Williams
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Доверяя юному Квотербеку, Командос продемонстрировали свою уверенность.
Доверяя юному Квотербеку, Командос продемонстрировали свою уверенность.

Джейден Дэниелс назначен стартовым квотербеком "Вашингтон Командерс".

2023 года лауреат премии Хейсмана, который оттачивал свое мастерство в колледжном футболе в Аризоне и Луизиане (LSU), был выбран на втором общем пике драфта 2024 года, когда команда стремится начать новую эпоху доминирования и стабильности на позиции квотербека. Дэниелс готов стать восьмым стартовым квотербеком команды в первом туре за последние восемь сезонов.

По словам главного тренера Вашингтона Дана Квинна, "Он заслужил свои полосы и более чем готов". Дэниелс усердно работал и получил пользу от фантастических товарищей по команде за время пребывания здесь.

Девятилетний ветеран Маркус Мариота также входит в состав Вашингтона, но по мере прогресса межсезонья становилось все более очевидным, что Дэниелс займет место квотербека номер один.

Дэниелс стал вторым новичком квотербеком, завоевавшим место стартового игрока, после Кэлаба Уильямса, который был назначен стартовым квотербеком Чикаго Беарз менее чем за месяц после драфта. Дэниелс дебютирует в регулярном сезоне 8 сентября против Тампа-Бэй Бакканирс, когда Коммандерс отправятся во Флориду на свой матч-открытие сезона 2024 года.

"Я просто благодарен, что они доверяют мне вести команду, направлять нас к потенциальным победам", - сказал 23-летний Дэниелс. "Так много благодарности им. Это благословение, то, о чем я всегда мечтал в детстве, оказаться в этом положении, испытать это".

Дэниелс начал свою колледжную карьеру в Аризоне, позднее перейдя в LSU. Он недавно завершил выдающийся сезон 2023 года, закрепив свое место среди лучших квотербеков страны и выиграв премию Хейсмана, ежегодно вручаемую лучшему колледжному игроку.

По данным NFL, он стал третьим игроком LSU, получившим эту награду, присоединившись к суперзвезде Цинциннати Бенгалс Джо Буроу (2019) и Билли Кэннону (1959). Он занимает четвертое место в истории школы по количеству пройденных ярдов.

Несмотря на то, что Дэниелс является серьезной воздушной угрозой, он также известен своей способностью бегать и является единственным игроком в истории NCAA D1 Football Bowl Subdivision (FBS), который прошел 12 000 ярдов и пробежал 3 000 ярдов.

Некоторые сомнения возникли в отношении его долговечности после нескольких жестких ударов в колледже, в том числе столкновения против Алабамы в ноябре, из-за которого он попал в протокол травм головы.

В ограниченной предсезонной игре Дэниелс произвел впечатление, завершив 12 из 15 передач на 123 ярда против Нью-Йорк Джетс и Майами Долфинс и добавив еще 13 ярдов за счет своих беговых способностей.

Дэниелс выразил благодарность за возможность возглавить команду и направить ее к потенциальным победам, сказав, что это была детская мечта. Его впечатляющая игра в предсезонье, когда он завершил 12 из 15 передач против Нью-Йорк Джетс и Майами Долфинс, еще больше закрепила его позицию в качестве стартового квотербека, продемонстрировав свои навыки как в пасе, так и в беге. Несмотря на некоторые опасения по поводу его долговечности из-за нескольких травм в колледже, его любовь к спорту и исключительный талант сулят многообещающее будущее в НФЛ.

Во время предсезонного матча, Квинн ведет разговор с Денниелсом против Нью-Йорк Джетс.

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