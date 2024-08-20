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КультураНовостиЛагерь в джунглях

Джиджи и Эрик сближаются, а Кадер использует "прайм-тайм" для значимого предмета.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 3 минут

Джиджи и Эрик сближаются, а Кадер использует "прайм-тайм" для значимого предмета.

День 6 накаляется: воришка "Винни" отвращает, Кадер раскрывается, а Торстен снова плачет. Но и жесткое никотиновое отвыкание, и "психологический" испытание в джунглях также оставляют свой след на этом насыщенном дне.

"Винни", старый воришка! Что на тебя нашло? Надеюсь, дорогие читатели, вы не едите прямо сейчас, потому что этот разговор может стать довольно противным! На 6-й день в джунглях наш Эрик безумно ищет свой любимый кострюльный совок. Да, он "почти вырос у него на сердце"! Так что неудивительно, что его дух страдает от того, что этот железный любимец внезапно пропал. Шок еще глубже, когда Винфрид признается, что использовал его, чтобы соскребать отходы из туалета. Как теперь чистить эту штуку? Может, просто подержать в углях какое-то время!

После споров последних дней любители природы доказывают, что они тоже могут вести нормальный разговор. Конечно, слезы текут снова, например, когда сильный воля Торстен говорит о своих взрослых детях и признается, что один из них хочет "жить своей дорогой", но "ведется не теми людьми".

Кадер никогда не узнает стрессы родительства, хотя она бы хотела быть матерью. В 2017 году, во время планирования семьи, у нее диагностировали эндометриоз - хитрое среди женских заболеваний, которое часто остается незамеченным, вызывает сильную боль и часто связано с неисполненными мечтами о детях. Кадер удалили матку и внезапно вошли в раннюю менопаузу.

Храбрость Кадер: запретные темы и жесткие truths

51-летней Кадер использует свое время, чтобы осветить важные темы, которые часто считаются табу. Она также говорит об тревожных расстройствах и панических атаках и обращает внимание на недостаток знаний об эндометриозе, который по-прежнему заставляет многих женщин страдать и их симптомы неправильно интерпретируются или игнорируются, что затрудняет раннюю диагностику и адекватное лечение.

В противном случае, день 6 - это начало "большого пира" - по крайней мере, когда дело доходит до ужина. С урчащими животами группа набрасывается на вкусное жареное мясо страуса с овощами. Во время еды некоторые задаются вопросом, можно ли есть кожу. "Это не кожа, это кожа, из которой делают сумки Hermes", - говорит Джулия. Почти все теряют сознание от неотразимого аромата, наслаждаясь мясом с удовольствием.

С полными животами сплетни следуют легче. Торстен и его сестра, самая знаменитая курильщица Германии, по очереди дежурят ночью. Они обсуждают участников и их якобы недостатки. Там якобы "настоящие грубые, негативные и злые люди" в джунглях!

Разговоры о сексе и токсичных матерях

Между тем "Винни" и Кадер делят свою огневую смену, болтая о сексе. Может ли 80-летний человек все еще иметь детей? Есть ли там еще что-то? Кадер любопытна. Ответ Глатцера: "Нужна молодая женщина, а не старая, гнилая". Новый лидер группы не хочет вдаваться в подробности, однако.

День 6 также день, когда Джиджи снова сталкивается со своим заклятым врагом - ненавистным никотиновым желанием. Его последняя сигарета, он бы хотел передать Елене. Но становится ясно с самого начала, что ему очень трудно придерживаться своего безникотинового времени. Даже аморальное предложение "Воина любви" не отвлекает его от никотиновой ломки. Это могло бы быть страстный поцелуй между двумя, но, по словам Эрика, Джиджи "не готов перейти на следующий уровень в жизни", потому что он "застенчив и скован".

С другой стороны, Ханка не понимает, почему она изгои. Она бы хотела поговорить с людьми, но не knows, что делает не так. "Каждый раз, когда я вхожу в комнату, я чувствую, что люди качают головами, когда видят меня." Может быть, Гертруда Бюловius чувствует то же самое по отношению к своей дочери Георгине. Материнско-дочерние отношения, как сообщает экспат из Дубая, были "повреждены" в течение многих лет. "Она меня смущает до смерти", - говорит Георгина о "токсичной" женщине, которая "никогда не была хорошей матерью для своих трех детей", но надеется, что хотя бы будет "хорошей бабушкой".

Но есть и успех, о котором стоит упомянуть. Мола и Джулия должны пройти "сумасшедшее" испытание в джунглях вместе - то, которое Эрик когда-то упорно отказывался проходить. Прикованные цепями в клетке, их опускают в глубокую холодную реку, где им нужно открыть замки своих цепей, стоя в воде 17 градусов в течение 15 минут. С шестью звездами, они в основном одно: лучше, чем тренер по лагерю Торстен. Но радость коротка, так как многие нарушения правил наказываются в конце дня. И кто больше всего виноват? Интеллект с "незаботным" отношением.

Несмотря на события дня, участники лагеря умудряются вести нормальный разговор, хоть и тронутый эмоциями. Торстен делится своей болью за выбор одного из своих детей, в то время как Кадер открывается о своей борьбе с эндометриозом и ранней менопаузой. А что касается Винни, то джунгли видят новую грань его характера, когда он признается в использовании совка Эрика для довольно неприятной задачи. Это оставляет Эрика в поисках решения, как теперь чистить "загрязненный" совок.

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