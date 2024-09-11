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Джастин Тимберлейк подать заявление в судебном заседании по поводу вождения под воздействием алкоголя.

Джастин Тимберлейк якобы готовится представить ходатайство в ответ на обвинение в нетрезвом вождении, выдвинутое после его ареста в июне в Саг-Харбора, Нью-Йорк, как заявляет окружной прокурор Суффолка.

 and  Anne Legman
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В 2023 году в центре внимания Джастин Тимберлейк
В 2023 году в центре внимания Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк подать заявление в судебном заседании по поводу вождения под воздействием алкоголя.

Джастин Тимберлейк должен присутствовать на слушании в ближайшую пятницу, что станет его первым возвращением в район Хамптонс после задержания. Тимберлейк признал себя невиновным в обвинениях на прошлом месяце в ходе виртуального судебного заседания.

Правоохранительные органы отказались предоставить дополнительную информацию о соглашении о признании вины.

Наша команда CNN связывалась с представителем по связям с общественностью Тимберлейка, но они предпочли молчать. Адвокат Тимберлейка, Эдвард Берк, также отказался комментировать ситуацию.

Во время его ареста в июне полиция утверждала, что Тимберлейк управлял автомобилем BMW 2025 под влиянием, игнорируя знак остановки и выезжая за пределы своей полосы, как сообщил отдел полиции Саг-Харбор. Полицейский описал его как имеющего трудности с концентрацией и плохо проходящего стандартные полевые тесты на трезвость.

Тимберлейк сам сказал полиции, что выпил всего один мартини и сопровождал друзей до их дома, согласно судебным записям.

На слушании, состоявшемся в конце июля, адвокат Тимберлейка оспорил обвинения в опьянении, утверждая, что его арест был необоснованным.

"Полиция совершила множество чрезмерных ошибок в этом случае", - заявил Берк в то время.

Эта история все еще развивается и будет обновляться по мере поступления новой информации.

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, Джастин Тимберлейк продолжает оставаться активным в своей развлекательной карьере, объявив о нескольких концертах на следующий год. После своего последнего судебного появления Тимберлейка видели наслаждающимся вечером в местном comedy club, показывая поддержку своим коллегам-артистам.

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