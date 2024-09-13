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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Джастин столкнулся с судебными последствиями за инцидент с пьяным водителем

Добровольческие усилия и последующие сожаления

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

Джастин столкнулся с судебными последствиями за инцидент с пьяным водителем

После ареста за вождение в нетрезвом виде суд вынес решение в отношении знаменитого американского артиста Джастина Тимберлейка. Певцу-актеру было предписано выполнить общественные работы, и он выразил раскаяние, преподав тем самым урок другим.

Известный поп-звезда из США был приговорен к общественным работам за вождение в нетрезвом виде. Судья в Нью-Йорке признал виновным 43-летнего Тимберлейка в управлении автомобилем в состоянии опьянения в Саг-Харборе, на востоке Нью-Йорка, как сообщили американские СМИ 18 июня.

По данным "Нью-Йорк Пост", судья приказал музыканту выполнить общественные работы после признания вины. Ему также было поручено сделать публичное заявление по этому поводу. Согласно NBC, Тимберлейку предстоит выполнить от 25 до 40 часов общественных работ. Fox News сообщает, что он также должен выплатить штраф от $300 до $500 и лишиться водительских прав на три месяца.

Тимберлейк признал вину: "Я предъявляю к себе очень высокие стандарты, и я не оправдал их", - сказал он у суда в Саг-Харборе. "Даже если вы выпили всего один напиток, не садитесь за руль - альтернатив много".

Тимберлейк осознает последствия

Родившийся в тесной общине, Тимберлейк признал последствия своих действий для жителей Саг-Харбора. Этот небольшой городок на восточном побережье Лонг-Айленда известен своей эксклюзивностью.

Тимберлейк стал знаменитым как член бойз-бэнда NSYNC, а затем построил успешную сольную карьеру и стал видным актером. Он получил четыре премии "Эмми" и десять премий "Грэмми". У музыканта были отношения с американской певицей Бритни Спирс с 1999 по 2002 год. Сейчас он женат на актрисе Джессике Биль и у них двое детей.

Адресуясь к толпе у суда в Саг-Харборе, Джастин Тимберлейк, осужденный артист, выразил раскаяние фразой: "♪ Я не буду лгать ♪, я предъявляю к себе очень высокие стандарты, и я не оправдал их". Позже, во время общественной службы, он добавил: "♪ Я не буду лгать ♪, важно, чтобы все, в том числе знаменитости, учились на своих ошибках и исправляли их".

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