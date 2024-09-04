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ОбществоНовостиРазвод и развод

Джастин демонстративно демонстрирует свою привязанность к Дженнифер Энистон.

 and  Anne Legman
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Дженнифер Теру и Дженнифер Энистон были женаты с 2015 по 2018 год.
Дженнифер Теру и Дженнифер Энистон были женаты с 2015 по 2018 год.

Джастин демонстративно демонстрирует свою привязанность к Дженнифер Энистон.

Уже некоторое время Дженнифер Энистон и Джастин Теру живут раздельно, но их расставание не повлияло на взаимное уважение и дружбу. В недавнем интервью "The Times" Теру подчеркнул интеллект Энистон, даже во время их недавнего разногласия.

Прошло около шести с половиной лет с момента их тихого объявления о разводе, и в отличие от многих звездных разводов, их расставание было дружелюбным. Возможно, эта дружба сыграла роль в том, что Теру недавно выразил восхищение Энистон в интервью, заметив, что она все еще занимает особое место в его сердце и что у него сильный инстинкт защиты по отношению к ней.

Эта симпатия, возможно, еще больше усилилась после публичной перепалки между Энистон и кандидатом в вице-президенты от Дональда Трампа, ДжейДи Вэнсом. Вирусное видео Вэнса, комментирующего, что США управляются "кучей бездетных кошатниц, которые недовольны своими жизнями и решениями и хотят сделать несчастными остальную страну", задело за живое Энистон, которая тоже бездетна, и она ответила: "Я могу только сказать... мистер Вэнс, я надеюсь, что ваша дочь когда-нибудь испытает радость материнства". Услышав быстрый ответ Энистон, Теру похвалил ее, сказав: "Она справилась с этой критикой с грацией, как обычно делает".

Личные и профессиональные достижения

Недавно Теру привлек внимание на Венецианском кинофестивале, где состоялась премьера его нового фильма "Битиджуи Битиджуи". Его сопровождала на красной ковровой дорожке его новая подруга, Николь Брайдон Блум, или, возможно, теперь невеста - сверкающее кольцо с бриллиантом на пальце явно намекало на это. Это было их второе публичное появление вместе после официального дебюта пары на Оскарах в марте.

Тем не менее, свадьба, возможно, еще несколько лет впереди. Теру был женат на Энистон с 2015 по 2018 год, хотя они были помолвлены с 2012 года. В совместном заявлении в феврале 2018 года они объявили о своем расставании, сказав, что расстались в конце предыдущего года, но сохранили глубокое уважение и любовь друг к другу. Ясно, что они смогли сохранить это обязательство до сих пор.

Несмотря на развод и раздельное проживание, Дженнифер Энистон и Джастин Теру продолжают поддерживать крепкую дружбу. Это было очевидно в недавнем восхищении Теру Энистон, подчеркивающем ее интеллект во время их разногласий.

После публичной перепалки между Энистон и кандидатом в вице-президенты от Дональда Трампа, Теру похвалил Энистон за ее грацию в обращении с критикой, отражая их дружелюбные отношения после развода.

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