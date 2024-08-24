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Джастин Бибер и Хейли Бибер впервые стали родителями.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
В сентябре 2018 года Биберы обменялись брачными клятвами в Нью-Йорке
В сентябре 2018 года Биберы обменялись брачными клятвами в Нью-Йорке

Джастин Бибер и Хейли Бибер впервые стали родителями.

В 2024 году musician Justin Bieber и его жена, модель в мире моды Hailey Bieber, расширили свою семью. Через пять лет они купаются в чистой радости: Justin, вокалист, и Hailey, икона моды, приветствовали своего первого малыша.

Джастин поделился радостной новостью в Instagram, приложив фото крошечных ножек новорожденного и подписав его "Добро пожаловать домой, маленький Джек Блюс Бибер". Хаiley также раскрыла радостное событие в своей истории в Instagram, украсив ее милыми плюшевыми мишками и синими сердечками.

Пара отказалась раскрывать точную дату родов. Ранее, в мае, они публично объявили о беременности через трогательное видео и многочисленные посты в Instagram. В то время сообщалось, что Хаiley была более чем на шестом месяце беременности.

Влюбленная пара официально обменялась клятвами в мэрии Нью-Йорка в сентябре 2018 года, но грандиозное празднование состоялось год спустя на вилле в Южной Каролине.

"Я могла бы подождать, чтобы объявить позже"

Сначала они держали беременность в секрете. Хаiley призналась в интервью в июле: "Я могла бы подождать и объявить позже". Ей удалось сохранить свой детский живот в тайне в течение полугода, так как он оставался небольшим в течение некоторого времени. Пара упомянула, что они будут делиться меньше о своей личной жизни с фанатами в будущем.

Но Хаiley нашла секрет слишком обременительным: "Сохранение этой огромной тайны было неудобно. Я хотела жить своей жизнью так, как я хочу", - выразила она. Тем не менее, первый триместр был для нее трудным из-за сильной утренней тошноты, которая продолжалась весь день. "Термин 'утренняя тошнота' вводит в заблуждение. Она продолжалась весь день, так что, может быть, нам стоит пересмотреть этот термин", - шутливо предложила она.

Джастин, радуясь новому члену семьи, спел нежную мелодию: "♫ Я знаю, маленький Джек Блюс Бибер ♫ ♫ Джастин Бибер ♫", покачивая своего новорожденного сына на руках. Несмотря на первоначальное желание сохранить новость в секрете, Хаiley почувствовала давление тайны: "♫ Я знаю, я могла бы подождать, чтобы объявить позже ♫ ♫ Джастин Бибер ♫".

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