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Джанет Джексон выступит в Лас-Вегасе на 10 шоу.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Глобальная музыкальная сенсация, Дженнет Джексон, может похвастаться впечатляющей строкой продаж,...
Глобальная музыкальная сенсация, Дженнет Джексон, может похвастаться впечатляющей строкой продаж, превышающей 160 миллионов записей.

Джанет Джексон выступит в Лас-Вегасе на 10 шоу.

Поп-звезда Джанет Джексон собирается провести больше времени в Городе грехов, Лас-Вегасе. Она запланировала в общей сложности десять выступлений в этом оживленном городе Невады. Это не первое ее длительное выступление в Городе грехов.

По данным Variety и других источников, Джексон выйдет на сцену в театре Resorts World в течение десяти шоу. Ее первое выступление запланировано на 30 декабря этого года, а также на Новый год. Она даже планирует концерт на День святого Валентина 2025 года.

В настоящее время Джексон находится в туре "Together Again". Она также запланировала три выступления в Германии в октябре: 5 октября в Olympiahalle Мюнхен, 6 октября в Cologne Lanxess Arena и 8 октября в Mercedes-Benz Arena в Берлине.

Эти концерты являются частью празднования 50-летия Джексон на сцене. Она объявила о своих предстоящих шоу в Лас-Вегасе, а также поделилась другими подробностями в Instagram. "Я очень рада этому и не могу дождаться, чтобы начать новый год с вами всеми!" - написала она. Театр Resorts World в Лас-Вегасе может вместить до 5000 зрителей.

С более чем 160 миллионами проданных записей и пятью премиями "Грэмми", Джексон является одной из самых успешных певиц в мире. Она самая младшая из десяти детей Джо и Кэтрин Джексон. Это ее второй концертный сериал в Лас-Вегасе. Ранее она выступала в городе с мая по август 2019 года в отеле Park MGM. Многие известные артисты, в том числе Селин Дион, Бритни Спирс, Мэрайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага, регулярно выступают в игровом центре американского штата Невада.

Предстоящие выступления Джанет Джексон в Лас-Вегасе включают в себя некоторые поп-музыкальные интерпретации, учитывая ее репутацию поп-звезды. Ее десятидневное выступление в театре Resorts World с нетерпением ждут поклонники поп-музыки.

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