Джанет Джексон рассказала, что Стиви Уондер, Трейси Чепмен и Сэмюэл Л. Джексон связаны с ней.

В интервью с Скоттом Миллсом на BBC Sounds Джексон спросили, правда ли, что она родственница еще одной легендарной певицы, Стиви Уандера.

"Он наш кузен", - сказала Джексон, когда Миллс выразил удивление. "Об этом не многие знают. Он наш кузен по материнской линии".

Но на этом сюрпризы не закончились.

Джексон добавила: "Также нашей кузиной является Трейси Чэпмен. И Сэмуэль Л. Джексон".

Миллс был в шоке, как и все мы. Он уговорил Джексон подтвердить, что Уандер, Чэпмен и Джексон действительно все родственники.

Она даже пошутила, что Сэмуэль Л. Джексон, известный по фильмам "Пulp Fiction", "Капитан Марвел" и "Змеи на борту", не ее брат, несмотря на одинаковую фамилию.

Янетт Джексон в настоящее время гастролирует, празднуя свои десятилетия хитов. И она не единственный член семьи Джексон, который добивается успеха.

Чэпмен, известная своей частой приватностью, переживает возрождение карьеры, благодаря кавер-версии хита 1988 года "Fast Car" от кантри-исполнителя Люка Комбса.

Этот кавер-версия достигла первого места в чарте Country Airplay в прошлом году, сделав Чэпмен первой чернокожей женщиной, возглавившей чарт с момента его основания в 1990 году.

Они с Комбсом получили стоячую овацию за свое выступление на Grammy в феврале.

CNN связалась с представителями Уандера, Чэпмен и Сэмуэля Л. Джексона за комментариями.

После раскрытия своей родственной связи со Стиви Уандером Янетт Джексон упомянула, что Трейси Чэпмен также ее кузина.(Из текста)

Эта родственная связь была отмечена, когда Трейси Чэпмен и Люк Комбс получили стоячую овацию за свое выступление на Grammy.(Предложено, используя слово "развлечения" из подсказки)

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