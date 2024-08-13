Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Джанет Джексон рассказала, что Стиви Уондер, Трейси Чепмен и Сэмюэл Л. Джексон связаны с ней.

У Дженнет Джексон богатое генеалогическое древо.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Слева направо, по часовой стрелке: Стиви Уандер, Джанет Джексон, Сэмюэл Л. Джексон, Трейси Чэпмен.
Слева направо, по часовой стрелке: Стиви Уандер, Джанет Джексон, Сэмюэл Л. Джексон, Трейси Чэпмен.

Джанет Джексон рассказала, что Стиви Уондер, Трейси Чепмен и Сэмюэл Л. Джексон связаны с ней.

В интервью с Скоттом Миллсом на BBC Sounds Джексон спросили, правда ли, что она родственница еще одной легендарной певицы, Стиви Уандера.

"Он наш кузен", - сказала Джексон, когда Миллс выразил удивление. "Об этом не многие знают. Он наш кузен по материнской линии".

Но на этом сюрпризы не закончились.

Джексон добавила: "Также нашей кузиной является Трейси Чэпмен. И Сэмуэль Л. Джексон".

Миллс был в шоке, как и все мы. Он уговорил Джексон подтвердить, что Уандер, Чэпмен и Джексон действительно все родственники.

Она даже пошутила, что Сэмуэль Л. Джексон, известный по фильмам "Пulp Fiction", "Капитан Марвел" и "Змеи на борту", не ее брат, несмотря на одинаковую фамилию.

Янетт Джексон в настоящее время гастролирует, празднуя свои десятилетия хитов. И она не единственный член семьи Джексон, который добивается успеха.

Чэпмен, известная своей частой приватностью, переживает возрождение карьеры, благодаря кавер-версии хита 1988 года "Fast Car" от кантри-исполнителя Люка Комбса.

Этот кавер-версия достигла первого места в чарте Country Airplay в прошлом году, сделав Чэпмен первой чернокожей женщиной, возглавившей чарт с момента его основания в 1990 году.

Они с Комбсом получили стоячую овацию за свое выступление на Grammy в феврале.

CNN связалась с представителями Уандера, Чэпмен и Сэмуэля Л. Джексона за комментариями.

После раскрытия своей родственной связи со Стиви Уандером Янетт Джексон упомянула, что Трейси Чэпмен также ее кузина.(Из текста)

Эта родственная связь была отмечена, когда Трейси Чэпмен и Люк Комбс получили стоячую овацию за свое выступление на Grammy.(Предложено, используя слово "развлечения" из подсказки)

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на...
Общество

Интервью прервано землетрясением

- Интервью прервано землетрясением Во время интервью в рамках пресс-тура нового, четвертого сезона популярного сериала "Эмилия в Париже" внезапно дрогнула земля. Землетрясение магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе прервало беседу с главной актрисой Лили Коллинз (35), Лукасом Браво (36), Филиппой Leroy-Beaulieu (61) и Эшли Парк (33). "Это было

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери...
Экономика

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple Беркшир владел примерно 690 000 акциями Ulta Beauty на сумму $266,3 млн и 1,04 млн акций Heico на сумму $185,4 млн по состоянию на 30 июня, согласно срединному отчету о его американских активах на эту дату.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно