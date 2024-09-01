Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге. Фестиваль, поддержанный премьер-министром Мануэлой Швиг и председателем ландтага Биргит Хессе, был официально открыт в пятницу министром внутренних дел Кристианом Пегелем и министром культуры Беттиной Мартин (оба - СДПГ).

Основанный в 2007 году уроженцами Гамбурга Биргит и Хорстом Лохмейерами, этот музыкальный и культурный фестиваль направлен на борьбу с праворадикализмом. С начала 90-х годов близлежащая деревня Гёгелоу с населением менее 40 человек является оплотом неонацистов. Ретт Уокер, член группы и рэпер, выразил благодарность семье Лохмейер за продвижение любви в трудные времена, собрав громкие аплодисменты от толпы.

Министр культуры Мартин вернулся на фестиваль в субботу и наградил танцевальный театр гимназии Гёте в Шверине премией "Биргит и Хорст Лохмейер за демократию" в размере 1000 евро. Театр Лисистрата, основанный в 1991 году, исследует немецкую историю, в последнее время через пьесу о еврейской танцовщице, заключенной в Освенциме. Мартин считает, что культура играет важную роль в борьбе с экстремизмом. "Этот фестиваль решительно утверждает, что множество людей поддерживают включительное, терпимое, демократическое общество", - заявила она.

Fantastic Four поприветствовали приверженность региона идеалам националистов, сказав: "Нам больно видеть, как свобода личности в Германии ущемляется, как в Джамеле".

Перед Fantastic Four на сцену вышли поп-группа "Тренен" из Цвиккау и музыкант Олли Шульц из Гамбурга. Шульц, 50 лет, сказал молодой аудитории: "Я надеюсь, что дети тех людей там нас слышат, потому что ненависть не нужна в вашей жизни". Организаторы фестиваля запретили вход праворадикальным элементам.

Неизвестные украли флаги.

"Суббота была почти идеальной, с захватывающей программой и волнующей атмосферой", - сказал представитель организаторов. Выступления Element of Crime и Selig были среди ярких моментов. "К сожалению, праворадикальные соседи снова продемонстрировали свой узколобый характер через глупые провокации и мелкие преступления, такие как кражи", - посетовал представитель.

Полиция сообщила, что фестиваль прошел мирно. Четыре флага были украдены, один с надписью "Нет пути для нацистов". Сотрудник полиции отказался комментировать мотивы воришек, так как расследование продолжается.

Олли Шульц обратился к молодой аудитории с сильным посланием против ненависти и в пользу единства. Во время фестиваля известный исполнитель Олли Шульц из Гамбурга выступил вместе с поп-группой "Тренен" из Цвиккау.

Читайте также: