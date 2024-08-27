- Дым окутывает Гамбург <unk> склад горит.

Тяжёлое чёрное облако дыма висело в чистом голубом небе над Гамбургом, вызывая переполох. В районе Биллбрук, как сообщили представители пожарной службы, загорелся ангар. Предварительные расследования показали, что ангар содержал измельчённую пластмассу, заявил спикер, описывая помещение размером примерно 30 на 15 метров.

На место прибыли пожарные с составом около 100 человек. Пока не сообщается о пострадавших. Из-за интенсивного выделения дыма жителям районов Биллбрук и Билльштедт было рекомендовано закрыть окна и двери, об этом было сообщено через мобильные приложения.

Представители пожарной службы упомянули, что ангар, где произошёл пожар, содержал хранилища для измельчённой пластмассы. Чтобы предотвратить попадание дыма в дома, жителям районов Биллбрук и Билльштедт было рекомендовано закрыть окна и двери.

Читайте также: