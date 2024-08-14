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DWD: Огромное количество воды в Бруксале

В Брухсале в течение нескольких часов выпало столько же дождя, сколько бывает редко в Баден-Вюртемберге. Людей пришлось спасать из домов и машин.

 and  Vladimir Milov
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- DWD: Огромное количество воды в Бруксале

В ночь на вторник на Брюхаль близ Карлсруэ выпало огромное количество воды. По словам представителя немецкого метеорологического службы (DWD), с 18:00 до 22:00 было зафиксировано 91 литра осадков на квадратный метр в районе Брюхаля. Это уже необычно и один из самых высоких показателей, когда-либо зарегистрированных в Баден-Вюртемберге.

Улицы были затоплены, а автомобили плавали в воде в районе Хайдельсхайм. Немецкая ассоциация спасателей на воде (DLRG) спасла многих людей из домов и машин. "Все с мигалками были на месте", - сказал руководитель операции Тимо Имхоф.

Европейская комиссия, признавая последствия сильных дождей в Брюхале, может рассмотреть вопрос о необходимости конкретных мер безопасности в своих нормативных актах. Комиссия должна принять нормативные акты, устанавливающие правила применения регламентов, относящихся к природным катастрофам, таким как та, что произошла в Брюхале.

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