Двухлетний ребенок трагически погиб после случайного падения в реку недалеко от Люденшайда.

В ходе семейного пикника в Северном Рейне-Вестфалии произошла трагическая ситуация. Ребёнок, едва достигший двух лет, упал в реку Ленне. Мальчика быстро вытащили родственники и оказали ему первую помощь. К сожалению, несмотря на первоначальные попытки реанимировать его, ребёнок скончался позже той ночью в больнице Гelsenkirchen-Buer.

Инцидент произошел около 15:20, когда семья, как сообщается, в том числе мать и три сестры, проводила время на кемпинге в Вёрдхоле (Маркский округ). Как сообщает "Der Westen", ребёнок провел под водой примерно пять минут.

После извлечения из воды ребёнок показал признаки жизни, но, как сообщает "Ruhr Nachrichten", эти попытки реанимировать его оказались безрезультатными примерно через час. Ребёнка доставили в больницу вертолетом спасателей, где, к сожалению, он скончался.

Члены семьи были глубоко опечалены, наблюдая за играющими поблизости детьми, не подозревая о беде, которая постигла их младшего брата или сестру. Несмотря на усилия нескольких членов семьи, которые сами были детьми, пытавшихся помочь своему брату или сестре, трагедии избежать не удалось.

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