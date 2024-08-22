- Двухлетний ребенок случайно выстрелил из огнестрельного оружия, серьезно ранив пятилетнюю сестру; матери грозит длительный тюремный срок.

Множество несовершеннолетних в Соединенных Штатах ежегодно случайно получают огнестрельное оружие, что приводит к самоубийствам или травмам других. Мать из Канзаса теперь может получить пожизненный срок за такой инцидент.

Присяжные хроникят осуждение матери

Присяжные определили, что Марианн Б. сможет выйти на свободу только по истечении 25 лет, как сообщает "Topeka Capital-Journal". В мае 24-летняя Б. была признана виновной в окружном суде Шони в Топике. Присяжные, состоящие из четырех мужчин и восьми женщин, пришли к выводу, что Б. несет ответственность за гибель своей четырехлетней дочери в результате своего легкомысленного поведения и опасных действий.

Как сообщает прокурор Лорен Амрейн, смертельный выстрел был произведен примерно в полдень 14 октября 2023 года, когда ребенок был дома с матерью, почти трехлетним братом и годовалым сестрой.

На суде Б. заявила, что собиралась отвезти детей на ланч. Чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое в сумке для подгузников, она достала заряженный пистолет 9 мм, который спрятала в сумке, и положила его на диван рядом с собой. Очарованная, дочь попросила сделать снимок их вместе на телефоне, отвлекшись от Б.

По словам прокурора, брат затем взял полуавтоматический пистолет и выстрелил в сестру. Местная станция WIBW сообщает, что до прибытия полиции мать переместила пистолет с дивана и положила его в комод в соседней комнате. Во время последующего обыска квартиры полицейские обнаружили пистолет вместе с пакетом метамфетамина и наркотиками.

Доказательства показали, что пистолет находился на диване не менее 12 минут до смертельного выстрела, как заявила Амрейн, которая сообщила присяжным, что ни один разумный человек не оставил бы пистолет там так долго в присутствии маленьких детей.

Трагический случай в Канзасе среди многих по всей стране

Присяжные приняли решение в мае примерно за 90 минут, признав Марианн Б. виновной в убийстве первой степени, совершенном в опасных условиях, и в угрозе жизни ребенка.

Согласно некоммерческой организации Everytown For Gun Safety, в этом году по всей стране произошло не менее 162 несчастных случая с огнестрельным оружием, совершенных несовершеннолетними, в результате чего погибло 56 человек и ранено 108.

Министерство здравоохранения и социальных служб США свидетельствует о том, что за последние два десятилетия сотни детей погибли от огнестрельных ранений. Большинство этих смертей произошло дома или в доме друга - более 50% в собственном доме.

Источники: "Topeka Capital-Journal", "CBS News", "WIBW", "Everytown For Gun Safety"

После трагического инцидента Марианн Б. была приговорена к отбыванию минимум 25 лет в тюрьме за убийство своей четырехлетней дочери. Из-за своей небрежности и легкомысленного поведения ребенок случайно был убит заряженным пистолетом, который Б. оставила без присмотра.

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