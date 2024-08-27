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Двойка, связанная браком, задержана по подозрению в контрабанде наркотиков.

В Сузенне полиция обнаружила парню и девушку с внушительным запасом огнестрельного оружия, значительными суммами денег и большими партиями запрещенных наркотиков. Временно задержанные, они подозреваются в преступной деятельности; возможного сообщника позже выпустили.

 and  Vladimir Milov
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- Двойка, связанная браком, задержана по подозрению в контрабанде наркотиков.

Правоохранители обнаружили значительные количества запрещенных веществ, оружия и крупные суммы денег в доме, который делили пара в городе Süßen, входящем в состав района Göppingen. В настоящее время пара задержана подозрением в торговле наркотиками, как сообщается в заявлении властей. Третье лицо, предположительно причастное к наркоторговле, находится в розыске.

На основании достаточных подозрений полиция провела обыск в доме пары в четверг, как сообщается в заявлении властей. Во время этой операции и на различных объектах в районе Göppingen якобы были изъяты несколько килограммов запрещенных веществ - предварительные тесты показали 24 килограмма каннабиса и 1 килограмм кокаина.

По словам представителей властей, также были найдены огнестрельное оружие и значительная сумма евро, предположительно полученная от наркоторговли.

По мнению властей, третье лицо, находящееся в розыске, могло предоставить другие ресурсы для поддержки наркоторговли. Дом пары содержал широкий ассортимент запрещенных веществ, оружия и денег, что свидетельствует о их участии в более крупном «других» криминальном предприятии.

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