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Федеральные земли ГерманииНовостиТелевизионное вещание

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
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После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.

- Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

В результате взлома в районе Эмсланд, где 83-летний человек получил серьезные травмы, полиция выделила двух подозреваемых. 33-летнего мужчину задержали 22 августа в Хагене, Северный Рейн-Вестфалия, а 28-летнего, уже находящегося под стражей за другое преступление, также взяли под стражу. Подозрения на двух мужчин усилились после подсказки, полученной в результате показа программы ZDF "Аktenzeichen XY... ungelöst" 14 февраля. В эфире были представлены визуальные и звуковые материалы, а также аудиоотчет, который еще больше укрепил подозрения в отношении двоих мужчин.

По данным полиции, преступники в масках проникли в дом в Верльте в августе 2022 года. Они запугали проживавшую там пожилую пару и жестоко избили 83-летнего мужчину, причинив ему серьезные травмы. 81-летняя женщина осталась невредимой. Преступники украли ценные ювелирные изделия и наличные деньги. Полиция не сообщила, были ли найдены похищенные вещи.

В программе ZDF "Аktenzeichen XY... ungelöst" 14 февраля были показаны подробности о взломе, что привело к телевещанию соответствующих визуальных и звуковых материалов. По словам следователей, эти материалы существенно помогли в идентификации двух подозреваемых, причастных к телевещанию о взломе.

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