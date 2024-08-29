- Двое задержаны после незаконного проникновения в пекарню.

После ночного взлома пекарни в Валлерсдорфе (район Диңгольфинг-Ландхау), полиция задержала двоих подозреваемых. В полицию поступил сигнал о взломе от пекарни, что привело к отправке нескольких патрульных машин. По прибытии на место полицейские задержали 43-летнего мужчину на месте происшествия, а 39-летнего поймали поблизости. Пара подозревается в проникновении в пекарню и краже дневной выручки из сейфа.

В тот же день был выдан ордер на их арест. Кроме умышленного хищения, они также расследуются в связи с возможным участием в серии взломов пекарен в регионе и Верхнем Пфальце с середины июня. Неудачная попытка взлома в пекарне в Ландсгуте произошла в тот же день.

Подозреваемые, оба задержанные в Нижней Баварии, расследуются в связи с серией взломов пекарен в окружающем Верхнем Пфальце, в том числе и неудачной попытки в Ландсгуте. Пара подозревается в совершении взлома в пекарне в Валлерсдорфе, расположенной в районе Диңгольфинг-Ландхау.

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