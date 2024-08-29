Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Бавария

Двое задержаны после незаконного проникновения в пекарню.

Задержаны двое подозреваемых по обвинению в ночном взломе в Нижней Баварии, что képaет о том, что этот инцидент может быть только верхушкой айсберга более серьезной проблемы.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Различные машины правоохранительных органов, видимо, направляются к месту кражи.
Различные машины правоохранительных органов, видимо, направляются к месту кражи.

- Двое задержаны после незаконного проникновения в пекарню.

После ночного взлома пекарни в Валлерсдорфе (район Диңгольфинг-Ландхау), полиция задержала двоих подозреваемых. В полицию поступил сигнал о взломе от пекарни, что привело к отправке нескольких патрульных машин. По прибытии на место полицейские задержали 43-летнего мужчину на месте происшествия, а 39-летнего поймали поблизости. Пара подозревается в проникновении в пекарню и краже дневной выручки из сейфа.

В тот же день был выдан ордер на их арест. Кроме умышленного хищения, они также расследуются в связи с возможным участием в серии взломов пекарен в регионе и Верхнем Пфальце с середины июня. Неудачная попытка взлома в пекарне в Ландсгуте произошла в тот же день.

Подозреваемые, оба задержанные в Нижней Баварии, расследуются в связи с серией взломов пекарен в окружающем Верхнем Пфальце, в том числе и неудачной попытки в Ландсгуте. Пара подозревается в совершении взлома в пекарне в Валлерсдорфе, расположенной в районе Диңгольфинг-Ландхау.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

К сожалению, двое старейшин не дожили до наших дней.
Федеральные земли Германии

Пожилые люди погибают в результате столкновений автомобилей

Двойное трагическое смертельное происшествие с участием двух пожилых людей стало причиной расследования правоохранительных органов в районе Кузель.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Примечательно, что в Бранденбурге увеличилось количество туристов.
Федеральные земли Германии

Примечательно, что в Бранденбурге увеличилось количество туристов.

Бранденбург привлекает множество туристов, especialmente очарование Шпревальда служит востребованным туристическим направлением. Количество ночёвок и посетителей выросло.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Критикует предложения службы светофоров: Ян Редманн, лидер фракции ХДС в земле Бранденбург.
Федеральные земли Германии

Ведущий деятель CDU выражает недовольство пакетом мер по безопасности.

Администрация стремится наложить штрафы за инцидент в Соллингене.되며, спонсор ХДС в Бранденбурге, Редманн, выразил значительное скепpticic regarding this action.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ученик приносит свои личные средства в школу и вызывает необходимость вмешательства...
Федеральные земли Германии

Ученик распространяет фальшивые деньги среди сверстников.

Ученик introduces поддельные купюры в школу, власти изъять их снова. Они выдают предостережение о манипулировании такими подделками.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Администрация соглашается на соглашение о безопасности и иммиграции
Политика

Администрация соглашается на соглашение о безопасности и иммиграции

Администрация соглашается на соглашение о безопасности и иммиграции После смертельного ножевого нападения в Солingen, Германия вводит строгие меры в отношении иммиграции и политики убежища. Обсуждения с иностранными странами и Европейским Союзом начнутся на следующей неделе. Последний считает эти меры недостаточными. Правительство Германии предложило ряд мер по борьбе с миграцией и

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Исследование функциональности искусственного интеллекта вашей системы
Технологии

Изучение потенциала искусственного интеллекта в вашем персональном компьютере

Если вас интересует возможность вашего компьютера выполнять распространенные задачи искусственного интеллекта, обратите внимание на недавнее введение Geekbench AI 1.0.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно