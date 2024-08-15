- Двое погибли в результате крушения военного самолета на востоке Франции

На востоке Франции два военных самолета столкнулись в воздухе, что привело к гибели двух пилотов. На обратном пути из миссии в Германии два боевых самолета, оба типа "Рафаль", столкнулись в среду недалеко от Коломбе-ле-Бель, близ города Нанси, как объявило Воздушное командование. Третий пилот смог катапультироваться и был быстро найден невредимым.

Президент Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям двух пилотов, сказав, что страна скорбит вместе с ними. Самолеты базировались на восточной французской авиабазе в Сен-Дизье. Пока не предоставлено никакой информации о причинах аварии.

Трагический инцидент в среду на востоке Франции произошел в результате столкновения двух военных самолетов, что привело к гибели двух пилотов во время их возвращения из Германии. Столкновение произошло недалеко от Коломбе-ле-Бель, вызвав серьезную озабоченность и расследование причин столь катастрофического события.

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