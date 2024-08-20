- Двое человек погибли в результате столкновения с грузовиком.

В неожиданном столкновении небольшого автомобиля и грузовика оба пассажира в небольшом автомобиле погибли в Бorken, расположенном в западном регионе Мюнстерланд. Preliminary police reports suggest that на вторник утром небольшой автомобиль, ехавший из Borken в Bocholt по B67, неожиданно сменил полосу. Трагедия произошла на месте аварии. Водитель грузовика получил легкие травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Неожиданное изменение полосы небольшим автомобилем привело к трагическому ДТП на B67. Несмотря на своевременные действия водителя грузовика для предотвращения лобового столкновения, авария оказалась фатальной для обоих пассажиров небольшого автомобиля.

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