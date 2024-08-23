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Движение на мосту Хант снова возобновилось.

После месяца перерыва поезда возобновляют движение через мост Хюнте. Это событие приносит не только удобство, но и радость пассажирам.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Движение на мосту Хант снова возобновилось.

Примерно через месяц после аварии мост Хунте в Эльсфлете (район Весемарш) возобновил работу. Поезда теперь курсируют между Бременом и Норденхамом, как объявил представитель железной дороги. К удивлению, процесс прошел быстрее, чем ожидалось.

Изначально воскрешение этого важного маршрута было запланировано на субботу поздним вечером. Железнодорожная линия играет значительную роль в операциях порта на левом берегу Везера, и они сильно зависят от этого соединения.

Неправильная оценка высоты прохода

23 июля внутреннее судно ударилось о железнодорожный мост. Мостик судна пострадал серьезно, и мостовая конструкция и кабельное оборудование были повреждены. Оценка капитана судна высоты прохода оказалась неверной, что привело к потенциальным опасностям tanto для железнодорожного, как и судоходства. Расследование по поводу этой ошибки продолжается.

С тех пор движение поездов через мост было приостановлено. Приостановка имела значительные экономические последствия для региона. Операторы портов Бреке и Норденхама оценили убытки в миллионы евро и опасались потери рабочих мест, поскольку грузы больше не могли перевозиться по железной дороге. Пассажиры переключились на альтернативные виды транспорта.

Временный мост до 2030 года

Это не был первый раз в 2022 году, когда внутреннее судно повредило мост. Первый инцидент в феврале привел к серьезным повреждениям конструкции моста, что потребовало установки временного моста. Неудивительно, что и этот инцидент указывал на неправильную оценку капитана судна высоты прохода.

Самый последний временный мост, который пострадал от повреждений, работал с конца апреля. Если условия позволят, новый временный мост будет установлен взамен ему до 2030 года.

Министерство экономики Нижней Саксонии сообщило, что команда по обеспечению безопасности в настоящее время составляет список мер по повышению безопасности на мосту Хунте. Среди других шагов запланировано обновление отметок уровня воды, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Приостановка движения поездов через мост Хунте была связана с повреждениями, причиненными неправильной оценкой высоты прохода внутреннего судна 23 июля. После ремонта железнодорожная линия продолжает играть важную роль в операциях порта на левом берегу Везера, и поезда между Бременом и Норденхамом возобновили движение по восстановленной железной дороге.

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 and  John Stellmacher
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