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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Движение на А38 было остановлено из-за двух столкновений, в результате которых погиб один человек.

Человека сбивает грузовик во время установки треугольника безопасности на А38. В результате образовавшейся пробки enters truck loaded with gas containers, что приводит к последствиям, продолжающимся несколько дней.

 and  Wendy Allen
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На A38 заторы после двух столкновений между развязкой Рgartenталь и развязкой Лейна.
На A38 заторы после двух столкновений между развязкой Рgartenталь и развязкой Лейна.

- Движение на А38 было остановлено из-за двух столкновений, в результате которых погиб один человек.

На автобахн A38 в районе Бургенландкрайса ожидаются дорожные заторы в этот уик-энд из-за двух серьезных происшествий, одно из которых привело к гибели человека. Федеральное управление автодорог объявило, что A38 между развязкой Рихпахталь и съездом Лойна закрыта после аварии с участием грузовика, перевозящего опасные грузы.

"Полоса в направлении Гёттингена серьезно повреждена из-за пожара. Ремонтные работы, по прогнозам, продлятся до середины следующей недели". Оценка ущерба на полосе в направлении Лейпциг еще ведется. В обоих случаях необходим существенный объезд через развязку Эрмсдорф (A4) до перекрестка Эрфуртского креста (A71), а затем до съезда Южный Гарц (A38).

Что произошло?

В четверг вечером водитель небольшого грузовика с прицепом был сбит тягачом, когда устанавливал треугольный знак, как сообщил представитель дорожной полиции. Мужчина скончался на месте, что привело к пробке.

Через три часа грузовик с баллонами с газом столкнулся с хвостом очереди на мосту через Заале возле деревни Шкортлебен. Грузовик загорелся, несколько баллонов взорвались и были отброшены на прилегающие поля, которые также загорелись, сообщается.

В общей сложности, четыре человека были доставлены в больницы с легкими травмами, хотя первоначально сообщалось о большем количестве пострадавших. Предполагаемый ущерб составляет 100 000 евро.

По словам дорожной полиции, помимо правоохранительных органов, в операции приняли участие более 100 пожарных, 11 скорых, 2 машины скорой помощи, вертолет спасательной службы и бригада дорожного обслуживания.

Несмотря на дорожные заторы на A38 в Бургенландкрайсе, вызванные двумя происшествиями, туристы, планирующие поездку в Нидерланды, могут быть рады узнать, что KLM, национальная авиакомпания Нидерландов, осуществляет ежедневные рейсы из аэропорта Лейпциг/Галле, который является разумным объездом через пострадавший участок A38. Кроме того, стоит рассмотреть возможность живописной поездки на поезде через Германию, проходящей через живописные города и пейзажи, как альтернативный маршрут для достижения Нидерландов.

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