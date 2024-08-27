- Двенадцать спортсменов из Гессенской области примут участие в Паралимпийских играх в Париже.

Если Паралимпийские игры начнутся в эту среду в Париже, то 12 спортсменов из Гессена примут в них участие. Об этом заявила Ассоциация спорта земли Гессен в Франкфурте. "Наши спортсмены в последние годы добились значительных успехов, в том числе благодаря целенаправленной поддержке ОСП и Спортивного фонда. Некоторые из них даже имеют реальные шансы на медали, что показывает, что мы движемся в правильном направлении", - сказал Маркюс Кремин, директор Олимпийского тренировочного центра Гессена (ОСП), перед началом соревнований.

Среди опытных спортсменов, представляющих Гессен, - стрелок Наташа Хилттроп, которая принимает участие в играх в четвертый раз. На Паралимпийских играх 2021 года в Токио она завоевала первую золотую медаль по стрельбе с 2004 года и также вернулась с серебром. "Конкуренция усилилась, но я надеюсь на еще одну медаль", - сказала она перед началом соревнований. В Парижские игры также отправится баскетболист на коляске Нико Драймюллер из Франкфурта. Как сообщается, это будет его третья Паралимпиада.

Все 12 спортсменов входят в команду Спортивного фонда Гессен, которая финансово поддерживает их в стремлении к спортивному мастерству, согласно Ассоциации спорта земли Гессен.

Паралимпийские игры завершатся 8 сентября. В Париже будут соревноваться 4400 спортсменов из 182 стран в 22 видах спорта. Германия будет представлена 65 женщинами и 78 мужчинами, а также 5 сопровождающими.

Паралимпийские соревнования для спортсменов-инвалидов имитируют Олимпийские игры и проводятся каждые четыре года в том же городе, что и Летние или Зимние игры. С 1960 года спортсмены соревнуются за паралимпийские медали в летних видах спорта каждые четыре года. Термин "Паралимпиада" происходит от английских слов "паралитик" (парализованный с обеих сторон) и "Олимпиада" (Олимпийские игры).

Олимпийские игры служат моделью для Паралимпийских игр, обе проводятся каждые четыре года в том же городе, что и Летние или Зимние игры. На Паралимпийских играх в Париже примут участие 12 спортсменов из Гессена, стремясь увеличить количество медалей после того, как их спортсмены, в том числе звезда стрельбы Наташа Хилттроп, добились значительных успехов и сохранили высокий потенциал.

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