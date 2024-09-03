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ПанорамаНовостиФранция

Двенадцать человек погибают во время попытки пересечь Ла-Манш как нелегальные мигранты.

 and  Alex Stellmacher
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Принимаются экстренные меры близ французского побережья Ле-Портель из-за переворота судна с...
Принимаются экстренные меры близ французского побережья Ле-Портель из-за переворота судна с мигрантами.

Двенадцать человек погибают во время попытки пересечь Ла-Манш как нелегальные мигранты.

Попытка пересечь Ла-Манш может быть опасной, но беженцы продолжают совершать это путешествие. К сожалению, по меньшей мере 12 жизней унесла последняя попытка добраться до Великобритании из Франции. Двое человек пропали без вести, и несколько других получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Морские власти начали масштабную операцию по поиску и спасению в районе близ Булони-сюр-Мера.

Более 50 человек были успешно спасены из воды, некоторым понадобилась неотложная медицинская помощь от спасателей. В операции задействованы корабли и вертолеты. По словам представителя французской береговой охраны, десять спасенных находятся в критическом состоянии. Всех, кто был на затонувшем судне, предназначавшемся для поездки в Британию, выбросило в штормовое море.

По данным France 3, на борту обреченного судна было более 100 мигрантов, в то время как ответственная префектура оценивает их число более чем в 60 человек. Журналисты станции видели, как спасатели несли тела в мешках на берег. Министр внутренних дел Дарманен ожидается на месте происшествия.

Усиление борьбы с контрабандой с поддержкой Макрона и Стармера

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о своих планах значительно увеличить усилия по борьбе с контрабандой людей. Официально, более 2000 человек попали в Британию на небольших лодках за последние семь дней.

Ла-Манш является одним из самых оживленных морских путей в мире. Сильные течения и опасные условия делают пересечение на небольших лодках крайне опасным. Мigrants снова и снова платят самую высокую цену в своем стремлении к лучшей жизни.

Несмотря на совместные усилия президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по борьбе с контрабандой людей, желание мигрантов найти лучшую жизнь в Великобритании остается сильным. Нелегальные лодки часто отправляются из Франции, и каждую неделю сотни людей рискуют опасным путешествием через Ла-Манш.

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