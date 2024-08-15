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КультураНовостиДетка, пожалуйста.

Две женщины, один ребенок: "Тони, мужчина, акушерка" закончилось

Из-за падающих рейтингов ARD закрывает сериал с участием Лео Рейсингера и Волке Хогенбарт. Финальный эпизод посвящён сурrogатному материнству.

 and  Elizabeth Wells
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- Две женщины, один ребенок: "Тони, мужчина, акушерка" закончилось

Большинство телеперсонажей в социальных или медицинских профессиях - женщины, поэтому мужчина-акушер выделяется. Десятый фильм серии ARD "Тони, мужчина, акушер" называется "Счастье других" и выйдет в эфир в пятницу (16.8.) в 20:15 на первом канале. Это также последний из фильмов, начавшихся более пяти лет назад.

На этот раз в родильном центре появляются бывшая жена Тони Ханна (Катрин фон Штейнбург) и ее новый муж Алекс (Мартин Бреtschneider). Но не Ханна находится на позднем сроке беременности, а ее грузинская домработница Наташа. Тони шокирован, когда Ханна признается, что наняла молодую женщину в качестве "суррогатной матери" для своего желания иметь ребенка.

Нежные намеки

Наташа хочет остаться в красивом мюнхенском доме пары и верит, что влюбилась в Алекса. Когда он не отвечает, она убегает - унося с собой новорожденного ребенка. Тем временем Тони срочно хочет поговорить со своей коллегой Луизой (Вольке Хогенбарт) - она пытается спасти свой Relationship с Сами (Марсель Мохаб) обманом.**

Режиссер Сибилле Тафель (58, "Два фермера и нет земли") сняла и написала все десять фильмов этой серии. В своем фильме, который начинается медленно, но становится все более развлекательным, она предлагает не только обычный базар между главными персонажами, но и нежные намеки на другие возможности партнерства, "ménage à trois". Становится ясно, что счастье других кажется лучше собственного для Тони и Луизы, которые давно чувствуют притяжение друг к другу - как-то.

Неожиданный конец

Лео Рейзингер (46, "Тонио & Джулия") и Вольке Хогенбарт (44, "Все Клара") играют по обыкновению в расслабленном и свежем стиле, как будто они пара вечность, теперь в середине сорока. Но они не пара и не станут. Так этот эпизод заканчивается довольно неожиданно и, более того, как будто он скоро продолжит.**

Но этого не будет, нет прощального эпизода с разрешенными сюжетными линиями. Также внезапно ARD и его кинокомпания Degeto недавно закончили сериал "Daheim in den Bergen", который закончился посреди телефонного звонка. Рейтинги падали в обоих сериалах, последний "Тони" эпизод (9.8.) имел 2,6 миллиона зрителей, в начале 8.2.2019 года было 4,5 миллиона. Жизнь может быть жестокой - теперь и на обычно примирительном телевечером в пятницу.

Пожалуйста, детка, Тони тихо умоляет Наташу, когда она думает уйти с новорожденным ребенком. Несмотря на свои чувства, Тони понимает сложную ситуацию и может только надеяться на мирное решение.

Пожалуйста, детка, Тони также думает, глядя на пустую кроватку в своем собственном доме, скучая по радости и хаосу, которые приносит ребенок, несмотря на трудности, которые приходят с родительством.

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