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Две исследовательские и инженерные компании были удостоены немецкой премии по охране окружающей среды.

Электромобильность существенным образом способствует сохранению климата, точно так же важны живые, влажные торфяники. В этом году Германская экологическая премия выделяет оба этих фактора.

 and  Alex Stellmacher
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Электромобильность и сохранение торфяников — значительные аспекты борьбы с изменением климата, что...
Электромобильность и сохранение торфяников — значительные аспекты борьбы с изменением климата, что подчеркивает Немецкая экологическая премия в 2022 году.

- Две исследовательские и инженерные компании были удостоены немецкой премии по охране окружающей среды.

В этом году немецкая Экологическая премия будет отмечать достижения в области создания передовой системы зарядки для электромобилей и её применение в возрождении торфяников. Как объявил Фонд немецкой федеральной экологической защиты (DBU) из Оснабрюка, премия в размере 500 000 евро будет присуждена электроинженеру Томасу Шпиделю из Нюртингена, близ Штутгарта, и исследователю торфяников Франциске Таннебергер из Грайфсвальда. Церемония награждения состоится 27 октября в Майнце под председательством федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Шпидель, как основатель и CEO компании ads-tec Energy, возглавляет создание современных высокоскоростных систем зарядки, в том числе аккумуляторных быстрых зарядных устройств, которые позволяют быстро заряжать электромобили, среди прочего. По словам Шпиделя, эти зарядные устройства можно легко установить на улицах, в зданиях компаний или жилых районах без гаражей или зарядных устройств на стене.

Энергохранительные системы, оснащенные литий-ионными батареями, постепенно забирают электроэнергию из существующей электросети, хранят её и затем служат быстрыми точками зарядки. Одновременно они также могут функционировать как промежуточное хранение, например, для локально вырабатываемой солнечной энергии. Это способствует стабилизации электросети.

Эксперты считают значительный рост электромобильности важным шагом к улучшению климатического баланса в секторе транспорта. Следовательно, развитие инфраструктуры зарядки является решающим. "Инновации, подобные тем, что предлагает ads-tec Energy, являются пионерами для большей электромобильности, защиты климата и всеобщего энергетического перехода", - сказал генеральный секретарь DBU Александр Бонде.

Торфяники играют важную роль в защите климата

Таннебергер считается катализатором возрождения и повторного увлажнения торфяников, согласно заявлению DBU. Она служит связующим звеном между наукой, политикой и сельским хозяйством. Естественные и влажные торфяники существенно способствуют защите климата, так как поглощают и хранят диоксид углерода из атмосферы. Кроме того, они служат водоемкими зонами и являются критически важными для биоразнообразия, отметила Таннебергер.

К сожалению, более 90% торфяников в Германии были осушены, что привело к выбросу парниковых газов, вредных для климата. В масштабах страны сухие торфяники составляют 7% выбросов парниковых газов и способствуют потере биоразнообразия, сообщается. Благодаря своей работе Таннебергер продемонстрировала, как можно сочетать защиту торфяников и сельское хозяйство.

Немецкая экологическая премия является ежегодной наградой, вручаемой DBU за новаторские и примечательные достижения в защите и сохранении окружающей среды. Выбор лауреатов делает совет попечителей DBU после рассмотрения рекомендаций жюри.

Фонд немецкой федеральной экологической защиты был основан в 1990 году, его основательный капитал поступил от приватизации компании Salzgitter AG. В настоящее время его основательный капитал составляет около 2,48 миллиарда евро. С момента своего основания он поддержал более 11 000 проектов на сумму около 2,07 миллиарда евро, согласно его собственным данным.

Другие примечательные улучшения инфраструктуры зарядки электромобилей могут включать установку беспроводных систем зарядки в общественных парковочных местах, что облегчит жизнь водителям. Включая: инициативы по восстановлению торфяников, подобные тем, которые возглавляет Таннебергер, являются важными в борьбе с изменением климата посредством сохранения и усиления способности этих жизненно важных экосистем поглощать углерод.

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