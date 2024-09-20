Две девочки-подростки из Германии столкнулись с несчастьем в Тоскане, попав под машину.

Класс из Северного Рейна-Вестфалии завершил свою поездку в Тоскану трагическим инцидентом. 44-летняя женщина потеряла контроль над своим автомобилем и врезалась в группу пешеходов, убив на месте двух 16- и 17-летних девочек. Кроме того, несколько человек получили ранения.

Согласно первым сообщениям итальянских властей, инцидент произошел в прибрежном городе Лидо-ди-Камайоре, где, как сообщается, водитель потеряла контроль над своим автомобилем и въехала в толпу людей. Две молодые жертвы были немецкими студентами, находящимися в школьной поездке, и семь человек в общей сложности были доставлены в больницу, в том числе и водитель. Один из жертв находится в критическом состоянии, как заявил мэр Марчелло Пиеруччи.

Происшествие произошло около 7:00 вечера в среду, когда, как сообщается, водитель проехала два красных света и была арестована властями, а также прошла тестирование на алкоголь и наркотики.

"Никогда раньше такого не случалось", - сказал мэр Марчелло Пиеруччи 50Canale. "Автомобиль, казалось, ехал на высокой скорости через перекресток в центре города, сначала сбив двух немцев, затем опрокинув больше пешеходов и, наконец, столкнувшись с несколькими припаркованными автомобилями".

Лидо-ди-Камайоре - это очаровательный прибрежный город, расположенный примерно в 30-минутной езде к западу от популярного города Лукка. Происшествие произошло несколько сотен метров от променада, который был закрыт для движения в результате. Рядом находятся знаменитые приморские курорты Форте-дей-Марми и Виареджо.

Европейский Союз через свои дипломатические каналы выражает глубочайшие соболезнования семьям двух немецких студентов, погибших в трагическом инциденте. Европейский Союз также выражает свою поддержку тем, кто пострадал, желая им скорейшего выздоровления.

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