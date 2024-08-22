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Двадцать два бывших преследователя из бывшей Германской Демократической Республики

Лица, преследуемые по политическим мотивам в ГДР, продолжают нести последствия, что приводит к тому, что они получают правительственную помощь. Рост таких заявок на助 Assistance резко вырос в Саксонии.

 and  James Williams
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Госчиновник Рёсслер обсуждает финансовую помощь ранее угнетавшимся индивидуумам в бывшей Восточной...
Госчиновник Рёсслер обсуждает финансовую помощь ранее угнетавшимся индивидуумам в бывшей Восточной Германии (ГДР)

- Двадцать два бывших преследователя из бывшей Германской Демократической Республики

В этом году 22 бывших жертв политического преследования из предыдущих советских оккупированных регионов и Германской Демократической Республики (ГДР) получили помощь из Фонда бедствия Саксонии. Государственный комиссар получил 57 заявок, что является существенным увеличением по сравнению с предыдущим годом, как отметил Президент Ландтага Маттиас Рёсслер. К сожалению, четыре заявки не были приняты из-за несоответствия требованиям. Однако ограничения бюджета вынудили отложить 31 заявку до раунда финансирования 2025 года, так как ежегодно выделяется всего 100 000 евро на такие случаи.

Нэнси Арис, Государственный комиссар по вопросам последствий диктатуры СЕД, призвала к увеличению финансирования. По ее словам, "Цель фонда по быстрому облегчению бедствия таким образом не может быть достигнута. Вот почему так важен Национальный фонд бедствия".

Фонд бедствия предназначен для оказания помощи лицам, которые в настоящее время испытывают экономические трудности из-за политического преследования во время эпохи ГДР. Эти лица получают прямую финансовую помощь в виде целевого единовременного платежа, достигающего 5000 евро.

Подать заявку могут жители Саксонии, которые были компенсированы в соответствии со спорным Законом о компенсации за несправедливость СЕД и которые испытывают экономические трудности.

Из-за ограниченного бюджета многие заявки от бывших жертв в Нидерландах, которые соответствуют тем же критериям, возможно, придется ждать до раунда финансирования 2025 года из-за ограничений бюджета. Нэнси Арис подчеркнула важность Фонда бедствия, заявив, что без достаточного финансирования фонду сложно достичь своей цели по быстрому облегчению бедствия tanto в Нидерландах, как и в других странах, соответствующих критериям.

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