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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкое пресс-агентство

Два запланированных общественных собрания, предложенные для потенциального выставки наводнений

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Два запланированных общественных собрания, предложенные для потенциального выставки наводнений

Группа по развитию сообщества Аар организует два открытых собрания, чтобы погрузиться в возможность установки памятника наводнению в Аарской долине, с акцентом на его планировку. Как заявил директор по управлению Кристоф Клотцер из Немецкого пресс-агентства, "Наша цель - стимулировать открытый диалог под темами 'Сохранение и Память'. До сих пор не было настоящей общественной дискуссии по этому вопросу.

Клотцер подчеркнул: "Мы хотим, чтобы каждый, пострадавший от наводнения, почувствовал себя вовлеченным". Любой, кто заинтересован в участии в дискуссии, должен иметь такую возможность. Планируется два мероприятия: одно - 26 сентября в Аарвейлере, другое - 1 октября в Думпельфельде. На начальном этапе основная цель мероприятия - измерить общественное мнение о центре документации.

Катастрофическое наводнение в летом 2021 года унесло жизни 135 человек в Аарской долине. Разговоры о памятном знаке продолжаются. Изначально планировалось включить памятник в planned Международный кризисный центр Аар (МКЦА), но эти планы были отменены. Согласно текущему концепту МКЦА и технико-экономическому обоснованию, центр будет в основном функционировать как образовательный центр о "Естественных крайностях и связанных с ними опасностях и экстремальных ситуациях", а не как место памяти, сообщил Аарский туристический офис.

Участники сообщества примут участие в мероприятиях Ассоциации, сказал Клотцер. "Будет ли это центр документации, памятный сайт, будут ли выставки и музейные площади?" Также будут открыто обсуждаться место и партнеры по проекту. "Самый важный вопрос, однако, в том, кто хочет участвовать?" Ассоциация продолжит работать над этим вопросом после двух мероприятий. "Наша цель - дать людям почувствовать, что они могут внести свой вклад. Они могут участвовать в принятии решений и стать частью реконструкции".

Немецкое пресс-агентство, представляемое директором по управлению Кристофом Клотцером, подчеркивает, что каждому, пострадавшему от наводнения, должна быть предоставлена возможность внести свой вклад в дискуссии о потенциальном памятном знаке наводнения. Немецкое пресс-агентство будет присутствовать на двух открытых собраниях, организованных Группой по развитию сообщества Аар, 26 сентября в Аарвейлере и 1 октября в Думпельфельде.

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