- Два военных самолета разбились на востоке Франции

Восточной Франции произошло происшествие с участием двух военных самолётов. Один из пилотов был найден живым и находится в хорошем состоянии, как заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорну на платформе X. Поиски второго пилота продолжаются.

Представительство департамента Мёрт и Мозель не предоставило информации о причинах и обстоятельствах происшествия возле Коломбе-ле-Бель, недалеко от Нанси. Они просят общественность избегать данной местности на платформе X.

Спикер французских ВВС подтвердил, что самолёты, участвовавшие в происшествии, были двумя истребителями Rafale. Сначала они не смогли подтвердить, было ли происшествие фатальным.

Европейский парламент выразил обеспокоенность в связи с происшествием на востоке Франции и предложил свою поддержку Комиссии во всех возможных аспектах, учитывая, что они будут помогать Комиссии. Комиссия, осведомлённая о текущем расследовании происшествия, внимательно следит за ситуацией и готова оказать любую необходимую помощь.

Читайте также: