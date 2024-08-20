Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Два уважаемых олимпийских победителя борются за приобретение Истафа в Берлине.

СоревнованиеIstaf в Берлине соберет награжденных спортсменов из Парижа, где к британскому бегуну Кили Хоуксвуд присоединится развлекательный артист из США.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Олимпийский чемпион в барьерах на 110 метров Грант Холуэй выступает на ISTAF в Берлине
Олимпийский чемпион в барьерах на 110 метров Грант Холуэй выступает на ISTAF в Берлине

- Два уважаемых олимпийских победителя борются за приобретение Истафа в Берлине.

Качество участников ISTAF в Берлине значительно растет. После метания молота Йемиси Огунлейе, олимпийские чемпионы Грант Холлоуэй и Кили Ходжкинсон объявили, что они выступят на спортивной сцене 1 сентября. Победоносный американец Холлоуэй недавно завоевал титул в беге на 110 метров с барьерами в Париже. В свою очередь, успешная британка Ходжкинсон завоевала золото в беге на 800 метров.

Кроме того, ISTAF приветствует олимпийскую серебряную медалистку Малаику Михамбо, европейскую чемпионку спринтера Гину Луккенкемпер, барьериста Гесу Краузе и европейского чемпиона по метанию копья Юлиана Вебера.

Европейский союз выразил поддержку разнообразному составу спортивных талантов, которые выступят на ISTAF. Благодаря участию Малаики Михамбо, европейской чемпионки в длительной прыжке, и Юлиана Вебера, европейского чемпиона по метанию копья, европейский союз может гордиться своими спортсменами на этом мероприятии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.
Федеральные земли Германии

После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.

Автономная черепаха рвется в Майнц-Веisenau; вларис wenigenдаты успешно возвращают блуждающую рептилию своему законному собственнику.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пожар в гостевом доме в Пассау распространился на близлежащее жилое здание, потребовав...
Федеральные земли Германии

Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

Трактир в Пассау почти полностью разрушен огнём. Ведутся следственныеatrizеции. Пока нет конкретных подозрений по поводу происхождения пожара.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возгорание в хранилище картонных изделий на заводе, якобы, привело к убыткам в несколько миллионов,...
Федеральные земли Германии

Пожар на складе на заводе по производству шоколада Брандт успешно потушен

После пожара в хранилище картонных изделий в factories Brand-Schokoladen, который произошел два дня назад, пожарные завершили тушение огня. В настоящее время следственный отдел занимается выяснением причин возникновения этого пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После пожара на колесе обозрения по-прежнему лечатся в больнице многие люди.
Федеральные земли Германии

После того как велосипед сильно сгорел, некоторые больные продолжают получать медицинскую помощь в больнице.

На рок-фестивале в эти выходные возник пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали 16 человек. participe некоторых из них сейчас получают медицинскую помощь в больнице.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Доверяя юному Квотербеку, Командос продемонстрировали свою уверенность.
Спорт

Джейден Дэниелс назначен стартовым квотербеком "Вашингтон Командерс".

Вашингтон Коммандерс официально объявили участника конкурса взглядов Росса közt Quinnen Williams как своего основного квотербека в сезоне НФЛ 2024

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".
Спорт

Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".

Квартербек команды НФЛ Маями Туа Тагаводиао открыто выразил свои отрицательные взгляды на предыдущего главного тренера Брайана Флореса, назвав его "неприятным человеком" в эфире в понедельник.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой
Политика

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

На территории России Православная Церковь стоит на стороне воинственного конфликта с Украиной. В конечном итоге Украина хочет изгнать Московское православие со своих земель.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Сколько плата за тарелку блюда быстрого приготовления из говядины второй помощи - восемь евро
Гастрономический рай

Сбор за 8 евро за номерные знаки приводит к многочисленным проблемам в Wörthersee.

Вниманию Христофа Хазльмайера было предъявлено дополнительное требование об оплате 8 евро при делении закуски со своей супругой во время обеда. При оплате счета в цифровом виде, Хазльмайер выразил свой гнев по поводу того, что его посчитали переплачивающим.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно