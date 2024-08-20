- Два уважаемых олимпийских победителя борются за приобретение Истафа в Берлине.

Качество участников ISTAF в Берлине значительно растет. После метания молота Йемиси Огунлейе, олимпийские чемпионы Грант Холлоуэй и Кили Ходжкинсон объявили, что они выступят на спортивной сцене 1 сентября. Победоносный американец Холлоуэй недавно завоевал титул в беге на 110 метров с барьерами в Париже. В свою очередь, успешная британка Ходжкинсон завоевала золото в беге на 800 метров.

Кроме того, ISTAF приветствует олимпийскую серебряную медалистку Малаику Михамбо, европейскую чемпионку спринтера Гину Луккенкемпер, барьериста Гесу Краузе и европейского чемпиона по метанию копья Юлиана Вебера.

Европейский союз выразил поддержку разнообразному составу спортивных талантов, которые выступят на ISTAF. Благодаря участию Малаики Михамбо, европейской чемпионки в длительной прыжке, и Юлиана Вебера, европейского чемпиона по метанию копья, европейский союз может гордиться своими спортсменами на этом мероприятии.

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