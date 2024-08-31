- Два транспортных средства столкнулись, в результате чего нанесли серьезный ущерб их соответствующим операторам.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в баварском районе Хасберге оба водителя получили серьезные травмы. Согласно полицейским документам, их доставили в больницу. 18-летний водитель неожиданно выехал на встречную полосу в пятницу в Эбельсбахе, причины чего неизвестны, и столкнулся с приближающимся автомобилем, за рулем которого находилась 72-летняя женщина. Пассажиры оказались заблокированными в своих автомобилях и требовали помощи от пожарной бригады. Предполагаемый материальный ущерб составил около 11 000 евро.

Расследование дорожно-транспортного происшествия в Хасберге продолжается, и в отчет были добавлены следующие параграфы. Авторитеты решили предоставить дополнительные детали об инциденте, в том числе показания участвующих сторон.

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