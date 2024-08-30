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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Два столкновения привели к закрытию А38 двумя способами.

С Россыпью на А38 в Бургенландкрисе случилось дорожное происшествие, в котором пострадал человек.

 and  Anne Legman
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А38 полностью закрыта в обоих направлениях из-за двух летальных ДТП между съездом Р이제пахталь и...
А38 полностью закрыта в обоих направлениях из-за двух летальных ДТП между съездом Р이제пахталь и развязкой Лойна. (Изображение для представления)

- Два столкновения привели к закрытию А38 двумя способами.

Автомагистраль А38 в настоящее время закрыта в обоих направлениях из-за двух происшествий, одно из которых привело к летальному исходу, произошедших между развязкой Риппахталь и развязкой Лёйна. В течение ночи грузовик, направлявшийся в Гёттинген, столкнулся с человеком на дороге, что, к сожалению, привело к его смерти, как сообщил представитель полиции. Preliminary investigations suggest that the deceased was a motorist who had pulled over on the shoulder due to mechanical issues and had exited the vehicle.

В результате первого происшествия образовалась пробка. Затем один грузовик столкнулся с другим сзади, но на данном этапе о серьезных травмах не сообщается, сказал представитель полиции.

К сожалению, инцидент с участием грузовика и автомобилиста на обочине привел к тому, что автомобиль застрял в образовавшейся пробке. После сообщения о нескольких происшествиях водителей призвали избегать автомагистрали А38 и искать альтернативные маршруты.

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