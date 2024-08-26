- Два случая Обезьяночной оспы зарегистрированы в Бранденбурге

С начала этого года в Министерство труда, социальной защиты, здравоохранения и социальных дел Бранденбурга поступило два сообщения о заболеваниях, вызванных оспой обезьян. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Потсдама. С мая 2022 года Германия и другие страны, не являющиеся африканскими, сообщали о случаях оспы обезьян, как указано в Министерстве здравоохранения. Эти случаи связаны с вирусами оспы обезьян типа IIb, согласно тому же источнику.

Примерно 3800 случаев оспы обезьян были сообщены в Институт Роберта Коха (RKI), из которых около 3700 произошли летом и осенью 2022 года. Число случаев резко возросло с мая 2022 года, но с августа 2022 года наблюдалось значительное снижение. С середины октября 2022 года сообщалось о немногих изолированных случаях.

В Бранденбурге в запасе имеется 417 доз вакцины против оспы обезьян, как указано в местном министерстве. Эти вакцины хранятся в резерве на случай возможных местных вспышек. "В настоящее время не рассматривается дальнейшая централизованная закупка вакцин против оспы обезьян", - добавили они.

В настоящее время Институт Роберта Коха не считает, что в Германии существует повышенный риск вирусов клada I. Оспа обезьян клada IIb в основном передается через тесный телесный контакт, особенно во время интимной близости. Большинство передач происходило в этом контексте, в частности, среди мужчин, имеющих множественных сексуальных партнеров, согласно RKI.

Оспа обезьян в основном вызывает кожные поражения, но также может вызывать лихорадку и мышечные боли. В Германии не было зарегистрировано смертельных случаев, связанных с заболеванием. Некоторые группы населения в Германии рекомендуется вакцинировать против оспы обезьян, такие как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами и часто меняющие партнеров.

Министерство здравоохранения Германии также сообщало о случаях оспы обезьян за пределами Африки с мая 2022 года, как упоминалось ранее. В ответ на увеличение числа случаев оспы обезьян Министерство здравоохранения приняло меры для обеспечения достаточного количества вакцин на случай возможных вспышек.

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